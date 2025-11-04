logo
Edin Džeko uputio jasnu poruku Savezu: U svoje i u ime saigrača, ZAHTIJEVAM da...

Edin Džeko uputio jasnu poruku Savezu: U svoje i u ime saigrača, ZAHTIJEVAM da...

Autor Haris Krhalić
0

Kapiten Edin Džeko i reprezentativci traže da FS BiH preispita odluku i obezbijedi ulaznice navijačkim grupama.

Edin Džeko poslao poruku FS BiH Izvor: Promo/FS BiH

Burno je u fudbalskoj Bosni i Hercegovini pred utakmicu sa Rumunijom 15. novembra na zeničkom "Bilinom polju" zbog problema s ulaznicama. Nakon što je Fudbalski savez BiH odbio da proda karte navijačkoj grupi "BH Fanaticos", a kasnije i udruženju "Ljuti Krajišnici" za meč protiv Rumuna, uslijedile su brojne reakcije.

Oglasio se i kapiten Edin Džeko, a najdalje je otišao kantonalni ministar kulture i sporta u Sarajevu Kenan Magoda koji je na Fejsbuk obraćanju optužio čak i obavještajne strukture u Srbiji. Prije nekoliko dana slične navode objavila je istraga.ba povodom formiranja nove navijačke grupe „BH Hooligans“.

Podršku navijačima koji su ostali bez ulaznica su pružili mnogi bh. sportisti, a sada se još jednom oglasio Džeko, u svoje ime i u ime svih reprezentativaca, sa jasnom porukom FS BiH.

„U ime saigrača i u lično ime, ZAHTIJEVAM od Saveza da preispita svoju odluku i da, kao i do sada, obezbijedi ulaznice za navijačke grupe koje godinama bodre reprezentaciju BiH“, napisao je Džeko i dodao:

„Uz vjernu navijačku podršku sa tribina, koja nam je itekako potrebna u ovom važnom trenutku za reprezentaciju, igrači će na terenu dati sve od sebe da ostvare povoljan rezultat! Svi na svom frontu idemo braniti boje naše domovine!“

