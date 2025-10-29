Žestoka polemika oko Novaka Đokovića: Srbin spreman da demantuje pola planete

Srpski teniser Novak Đoković i dalje nije saopštio konačnu odluku oko nastupa na Završnom mastersu.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igraće na ATP turniru serije 250 u Atini, ali i dalje nije poznato da li ćemo ga gledati Završnom mastersu u Torinu. Kao i prošle sezone, srpski as je odustao od Pariza i očekuje se da istu odluku donese u vezi sa ATP turnirom gdje se takmiče osmorica najboljih tenisera u aktuelnoj sezoni. Da li će nas Đoković iznenaditi i pojaviti se u Torinu, vjerovatno ćemo saznati poslije epizode u Grčkoj.

Dio teniske javnosti smatra da Novak neće previše rizikovati zbog turnira gdje je rekorder sa sedam titula i plasirao se rekordni 18. put. Oni drugi kažu da je ostalo "još vatre" u Novakovim nogama i da ne treba isključiti tu mogućnost da ponovo ispiše istoriju. Najveći problem je zapravo njegovo fizičko stanje, pošto je tokom Mastersa u Šangaju pokazao dosta slabosti, a potom predao meč na egzibiciji u Rijadu. Znamo da je Novak majstor brzog oporavka, ali u ovoj fazi sezone i karijere nema razloga da razikuje...

Polemika bivših asova

Kveri, Đoković i Izner

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nekadašnji američki teniser Džon Izner smatra da Đoković neće igrati, iako bi volio da ga makar još jednom vidi na Završnom turniru.

"Volio bih da griješim, ali mislim da neće igrati. Mislim da bi svi voljeli da ga vide u Torinu. Činjenica da se kvalifikovao sa 38 godina igrajući sve te turnire je već nevjerovatna. Sa 38 godina, to treba ponovo pomenuti. Ali ne mislim da će igrati. Nije igrao prošle godine. Povukao se iz Pariza. Mislim da se samo sprema za 2026. godinu“, rekao je Izner u emisiji Nothing Major Show.

Sem Kveri, koji je takođe voditelj podkasta, nije se složio sa Iznerom. "Mislim da će da igra. U Šangaju je izgledao dobro raspoložen. Možda ode u Torino i pomisli: 'Oh, možda bih mogao da pobijedim Sinera i Alkaraza u dva od tri meča.' Mislim da će igrati - ali nikad se ne zna“, rekao je polufinalista Vimbldona iz 2017. Kveri.

Šta Đokovića čeka u Atini?

Osim Novaka Đokovića koji je uvijek favorit gdje god da se pojavi, tu je još nekoliko igrača koji pretenduju na titulu. Srbin je kao peti teniser prvi nosilac, dok će učešće uzeti još dvojica igrača iz Top 20. U pitanju su Karen Hačanov koji je 14. na ATP listi i Jirži Lehečka koji je 18. Tu je i Stefanos Cicipas koji zauzima 26. poziciju i osim što će imati podršku domaće publike, njegove partije od ove sezone ne obećavaju.

Još jedno zvučno ime je Žoao Fonseka koji polako pronalazi svoje mjesto u nadolazećoj generaciji, a tu je i Lučano Darderi. Brendon Nakašima i Aleksandar Miler su takođe među nosiocima, dok su Aleksej Popirin i Nuno Boržes na listi učesnika. Imaće priliku grčki navijači da vide na djelu i nekadašnjeg grend slem šampiona Stena Vavrinku koji je dobio vajld-kard.