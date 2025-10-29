Đoković ide po 101. titulu tamo gdje je izviždan: Ko su mu rivali i koliko novca je u igri?

Novak Đoković biće najveća zvijezda na turniru u Atini, ali konkurencija nije nimalo naivna.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković igraće na turniru serije 250 u Atini prvi put poslije poraza u polufinalu Mastersa u Šangaju od Valentina Vašeroa koji je potom stigao do titule u Kini. Takmičenje startuje 2. novembra, a srpski as biće slobodan u prvom kolu. Pitanje je u kakvoj formi je Đoković u finišu sezone, pošto je nedavno morao da preda meč na egzibiciji u Rijadu, dok je otkazao Masters u Parizu. I dalje je neizvjestan njegov nastup na Završnom turniru gdje je obezbijedio učešće po 18. put u karijeri.

Đoković je već stigao u Atinu gdje je pratio utakmicu između Panatinaikosa i Makabija u Evroligi, a dio navijača u OAKA-a areni mu je zviždao zbog njegove privrženosti Crvenoj zvezdi. U pitanju je turnir koji je preseljen iz Beograda u Atinu i u planu je da to bude lokacija na kojoj će porodica Đoković ubuduće organizovati ovaj događaj iz Serije 250.

Osim Novaka Đokovića koji je uvijek favorit gdje god da se pojavi, tu je još nekoliko igrača koji pretenduju na titulu. Srbin je kao peti teniser prvi nosilac, dok će učešće uzeti još dvojica igrača iz Top 20. U pitanju su Karen Hačanov koji je 14. na ATP listi i Jirži Lehečka koji je 18. Tu je i Stefanos Cicipas koji zauzima 26. poziciju i osim što će imati podršku domaće publike, njegove partije od ove sezone ne obećavaju.

Još jedno zvučno ime je Žoao Fonseka koji polako pronalazi svoje mjesto u nadolazećoj generaciji, a tu je i Lučano Darderi. Brendon Nakašima i Aleksandar Miler su takođe među nosiocima, dok su Aleksej Popirin i Nuno Boržes na listi učesnika. Imaće priliku grčki navijači da vide na djelu i nekadašnjeg grend slem šampiona Stena Vavrinku koji je dobio vajld-kard.

Nagradni fond turnira je 766.715 evra, kako u singlu, tako i u dublu. Šampion će dobiti nagradu od 116.690 evra, dok će drugoplasirani na turniru dobiti 68.035 evra. Poraženi polufinalisti će zaraditi 39.995 evra, dok će igrači koji ispadnu u četvrtfinalu dobiti 23.170 evra. Igrači koji ispadnu u drugom kolu zaradiće 13.455 evra, dok će oni koji ispadnu u prvom kolu dobiti 8.220 evra.

Turnir će početi u nedjelju 2. novembra, a završiće se u subotu 8. novembra, kako bi se izbjeglo poklapanje sa početkom ATP finala u Torinu. Mečevi će se igrati u OAKA areni, a žrijeb je zakazan za 1. novembar u 12:00 časova po lokalnom vremenu. Dvadeset osam igrača će se takmičiti u glavnom žrijebu, a četiri prvoplasirana će biti slobodna u prvom kolu, među kojima je Đoković koji stiže u Atinu kao najbolje rangirani igrač.

