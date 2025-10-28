"Novi Novak? Ne, hvala": Fonseku ponovo uporedili sa Đokovićem, on svima rekao šta misli o tome

Žoao Fonseka istakao je da bi volio da gradi svoju istoriju u tenisu, umjesto da ga upoređuju sa Novakom Đokovićem.

Možda bi mnogi teniseri željeli da po pojavljivanju na scenu publika u njima prepozna potencijal Novaka Đokovića, ali to nije slučaj i sa mladim Brazilcem. Žoao Fonseka bio je izričit - želi da gradi svoju karijeru, bez da ga upoređuju sa najboljim svih vremena. Tako je poslije najveće titule u karijeri rekao "pravim svoju istoriju".

Mladi Brazilac je po pojavi na teniskoj sceni dobio nadimak "novi Novak". Međutim, kao mu je omiljeni teniser Rodžer Federer već tad bilo gotovo jasno da mu upoređivanje sa najboljim svih vremena ne godi. Fonseka je još jednom to i potvrdio, nakon osvajanja titule na ATP 500, u Bazelu. Poslije ubjedljive pobjede Alehandro Davidovič Fokina bio je iskren, pa je rekao kako će mladi Brazilac biti teniser koji će pobjeđivati Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

"Igrao si nevjerovatan tenis. Ti si osoba kakva treba ovom sportu. Sigurno imaš svjetlu budućnost. Bićeš sljedeći Nole koji će pobijediti Karlosa i Janika, sigurno", rekao je Fokina.

Nakon lijepih riječi, Brazilac je bio jasan:

"Nisam ljubitelj tih poređenja. Svako ima svoju istoriju, a ja ću napisati svoju... Mislim da je zadovoljstvo čuti te lijepe riječi od njega. Odličan momak, odličan prijatelj, odličan borac... Trudim se najbolje što mogu, ali svi znamo da Janik i Karlos igraju tenis na višem nivou. Dakle, svi ostali igrači sa tura, radimo sve više i više da bismo nastavili sa njima", rekao je Fonseka.

Mladog tenisera su jednom prilikom upitali za momenat iz istorije koji pamti, a on se prisjetio meča od prije šest godina.

"Za mene, najveći trenutak je bio kada sam gledao Federera i Đokovića, finale u kojem je Federer izgubio 2019. godine. To je ono čega se sjećam. Navijao sam za Federera", dodao je brazilski teniser.

Ipak, tada je Novak pobijedio Švajcarca i to u meču koji je trajao gotovo pet sati i pet setova. Federer je bio na korak od osvajanja nove titule, ali je najbolji svih vremena odolio pritiscima i postao šampion.

