Đoković hoće da ga uči, a on razbio Srbina na US openu: Brazilski tinejdžer preslišao Kecmanovića

Žoao Fonseka pobokedio Miomira Kecmanovića u tri seta u 1. kolu US opena.

Izvor: AL BELLO / Getty images / Profimedia

Srpski teniser Miomir Kecmanović (25) eliminisan je u 1. kolu US opena u duelu protiv Brazilca Žoaa Fonseke - 6:7, 6:7, 3:6. Tri pozicije lošije rangirani protivnik (45. na svijetu) eliminisao je Miomira za dva i po sata borbe u Njujorku, gdje Srbin nikad nije prošao dalje od drugog kola.

Na dan kada je Novak Đoković rekao da bi ga rado trenirao kada završi karijeru, 19-godišnji Fonseka je pokazao da je spreman da zablista na US openu, gdje je prvi put ušao u drugo kolo.

"Moj plan nakon povlačenja je da treniram Fonseku. Koštaće ga to skupo", nasmijao se Đoković u šaljivom intervjuu na US openu.

NÃO BRINCA COM A GENTE, DJOKOVIC!



João: "Quais seus planos após se aposentar?"



Djokovic: "Meu plano após me aposentar do tênis é ser o treinador do Fonseca. Serei muito caro pra ele, então esteja preparado"



Queremos saber se podemos começar a vaquinha aqui?

Fonseka će u sljedećem kolu igrati protiv Čeha Tomaša Mahača, 21. nosioca na Otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Država. On je u 1. rundi eliminisao Italijana Luku Nardija u tri seta, 6:3, 6:1, 6:1.