"Sve je u pravu, ne zaslužuje ovo": Ben Rotenberg brani glavnog negativca US Opena

Svi su se okomili na sudiju meča Medvedev - Bonzi Grega Alensvorta, a jedini koji ga brani je američki novinar Ben Rotenberg.

Izvor: YouTube/ATP Tour/Twitter/@TheTennisLetter/Printscreen

Glavna priča US Opena nije tenis, već haos koji je izbio na meču Danila Medvedeva i Benžamina Bonzija. Sudija Greg Alensvort bio je u centru pažnje kada je duel prekinut na meč lopti za Francuza, a jedini koji smatra da arbitar nije ništa kriv je Ben Rotenberg.

Američki novinar koji je jedan od najvećih kritičara Novaka Đokovića je kada je vidio šta se dešava prvo napisao da ništa slično nije doživeo na US Openu, a onda je počeo da napada sve, osim samog sudije koji je vodio meč.

"Ovo je jedna od najnenormalnijih desetoinutnih sekvenci koje sam vidio u istoriji US Opena. Potpuno ludo, ludo s***e", napisao je Ben Rotenberg, a onda redom kritikovao oba tenisera, fotografa, samo ne sudiju.

"On ovo ne zaslužuje"

Sudija Greg Alensvort je morao da se svađa punih šest minuta sa Danilom Medvedevom kada je fotograf prekinuo meč usred meč lopte za Benžamina Bonzija. Mnogi su bili jako ljuti zbog takvog ponašanja sudije i njegovih poteza, ali se onda oglasio Rotenberg. Napadao je Medvedeva zbog temperamenta, fotografa što je ušao na teren, čak i Bonzija jer je "mogao samo da servira". Jedino ne sudiju.

"Vrlo je bitno, mislim da je Greg Alensvort u pravu oko otprilike svake odluke zbog koje ovi ljudi iz ATP-a nastavlajju da kukaju i uopšte ne zaslužuje ovo s***e", napisao je Ben Rotenberg.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!