"Srbi i Grci su uvijek bili bliski": Đoković otkrio utiske iz Atine

Novak Đoković sada živi u Atini, pa je za tamošnje medije govorio o sličnosti Srbije i Grčke.

Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Novak Đoković riješio je da Beograd zameni Atinom, a često ga možemo vidjeti i na evroligaškim mečevima. S obzirom na to da je trenutno u Grčkoj, češće prati Panatinaikos i Olimpijakos, ali je najbolji svih vremena još jednom dokazao: obožava sport. Srbin je takođe bio posebno ponosan zbog popularnosti tenisa u Grčkoj.

Dok čeka novi turnir za koji se prijavio u Atini, Đoković je iskoristio priliku da tamošnjim medijima otkrije svoje impresije. Tom prilikom konstatovao je da je Grčka sportska zemlja, pa je samim tim bliska Srbiji, sada ali i u prošlosti. "Čast mi je da sam u Grčkoj, u Atini, u zemlji i gradu koji volim. Srbi i Grci su istorijski uvijek bili bliski. Nalazimo se u pravom gradu sporta", rekao je Đoković za "SDNA".

Novak je čest gost na evroligaškim mečevima. "Olimpijakos i Panatinaikos su sjajni klubovi u fudbalu i košarci, a sada imamo i tenis. Mislim da će Atina biti domaćin ATP turnira poslije 30 godina i veoma sam uzbuđen. Očigledno je da su Cicipas i Sakari donijeli uspjeh tenisu u posljednjih 10-15 godina. Ova zemlja i grad zaslužuju da budu domaćini turnira. Jedva čekam. Činim sve što mogu da budem spreman da igram svoj najbolji tenis."

Navijači Zelenih nisu bili oduševljeni zbog Novaka, ali su zato ljubitelji Olimpijakosa ovacijama dočekali Srbina. "Dan prije ove utakmice bio sam u OAKA dvorani i gledao meč Panatinaikosa, a potom i Olimpijakosa. Volim košarku, to je najveći sport u mojoj zemlji, a posebno volim Evroligu," poručio je najbolji svih vremena.