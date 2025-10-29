"Nikad više ništa nećeš osvojiti": Vilander otpisao Novaka za sva vremena

Poruka Matsa Vilandera o Novaku Đokoviću koga je otpisao iz svake trke za grend slem pehare.

Izvor: Julien Mattia / Zuma Press / Profimedia/ David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slavni švedski teniser Mats Vilander izjavio je da Novak Đoković više nema šanse da osvoji niti jedan grend slem. Otpisao ga ih je iz svih kombinacija i poručio da će tako karijeru okončati sa 24 "mejdžora", bez obzira na to što Đoković nije odlučio kada će se penzionisati.

O ovome je Vilander govorio poslije US Opena, na kome je Đoković inače zaustavljen u polufinalu - što je četvrti put na grend slemovima ove kalendarske godine. Prema riječima Vilandera, koliko god se trudio Đoković - više ne može da parira Sineru i Alkarazu koji su preuzeli dominaciju u "bijelom sportu" i trenutno im nema konkurencije. Ujedno, smatra da je Đoković treći najbolji igrač sveta, ali da je to i dalje predaleko u odnosu na ove "dvije ale".

"Očigledno nije fizički na 100 odsto. Bez toga, sa 38 godina, ne dajem mu šansu da osvoji još jedan grend slem. Mora da bude na svom apsolutnom maksimumu, i čak i tada bi mogao da igra bolje nego sada. Protiv ovih momaka potrebno mu je još dodatnih pet odsto, nešto više od onoga što trenutno ima", poručio je Mats Vilander za "Clay".

Gdje je najveća šansa da Novak trijumfuje?

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia

"Novak Đoković je danas treći igrač svijeta i daje sve od sebe. Volim to što radi, ali trenutno to vjerovatno nije dovoljno. Alkaraz i Siner su jednostavno previše dobri za njega", rekao je Vilander i rekao da postoje dva turnira na kojima ima veću šansu.

"Gdje bi eventualno mogao da pobijedi? U Australiji i na Vimbldonu. Vjerovatno više u Australiji, jer mu tamošnji tereni savršeno odgovaraju... Ali, ne znam da li uopšte ima šanse da pobijedi. Došao je do tačke u kojoj to više i nije važno. Toliko je već osvojio. Po meni, ono zaista veliko je to što i dalje igra", naglasio je Šveđanin.

Ove sezone Novak Đoković osvojio je samo jedan trofej - i to na ATP250 u Ženevi. To mu je bio ujedno i 100. pehar u karijeri, dok je igrao samo još jedno finale i izgubio ga od Jakuba Menšika u Majamiju. Na četiri grend slema igrao je dobro sve dok nije došao do Sinera ili Alkaraza, odnosno Zverevu je predao u Australiji zbog povrede.

Zbog toga djeluje da je njegova veća šansa na mastersima, gdje se igra na dva dobijena seta, međutim tu je pitanje motivacije jer je Đoković sve te turnire osvojio najmanje po tri puta i rekorder je sa 40 pehara.

"Alkaraz prosto osvaja važne poene. Čini mi se da zna da podigne nivo igre baš u ključnim trenucima. Sve se svodi na nekoliko poena, jer nije da je Đokovićev nivo igre mnogo niži. Ukupno gledano, to je i dalje isti nivo, ali...", ostao je neodlučan Vilander po ovom pitanju.

