"Ne uživam u tenisu, leđa odbijaju da se zaliječe": Cicipas na mukama, ne zna šta da radi više

Stefanos Cicipas priznao je da ima ozbiljne probleme koje ne zna kako da riješi i da zbog leđa ne može normalno da igra tenis

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stefanos Cicipas pao je na 32. mjesto na ATP listi i već neko vrijeme ne igra ni blizu nivoa igrača koji je nekada bio treći na svijetu. Ređa poraze, muči se i ne može da se vrati na pravi put. Imao je dugu pauzu prošle sezone kada je od septembra pa sve do kraja godine igrao samo na egzibicionom meču u Saudijskoj Arabiji jer nije htio da odbije 1,5 miliona dolara... Povreda ga "ubija".

"Predugo sam bio van tenisa, nikada mi se to nije desilo u karijeri. Osjetio sam se kao običan posmatrač, a ne aktivni teniser. Mnogo je čudno i frustrirajuće, jer ne mogu da uradim mnogo toga. Moja leđa su takva, odbijaju da se zaliječe. Sve što mogu da učinim je da čekam i da se konsultujem sa što više specijalista", rekao je Cicipas.

Nije siguran koliko dugo će moći još da igra tenis ukoliko ne riješi ozbiljan zdravstveni problem.

"Mnogo nesigurnosti postoji već nekoliko mjeseci. Čak i kada sam osvojio turnir u Dubaiju nisam bio siguran da mogu da zadržim taj nivo igre i da nastavim. Bilo je sve gore i gore. Onda sam u proljeće prošle godine prestao da uživam u tenisu. Postala je igra mnogo manje bitna, shvatio sam da je zdravlje najbitnije. Čak je i početkom ove godine bilo dosta nesigurnosti oko moje budućnosti", poručio je Cicipas.