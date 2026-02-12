logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne uživam u tenisu, leđa odbijaju da se zaliječe": Cicipas na mukama, ne zna šta da radi više

"Ne uživam u tenisu, leđa odbijaju da se zaliječe": Cicipas na mukama, ne zna šta da radi više

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Stefanos Cicipas priznao je da ima ozbiljne probleme koje ne zna kako da riješi i da zbog leđa ne može normalno da igra tenis

Stefanos Cicipas ima probleme sa povredom leđa Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stefanos Cicipas pao je na 32. mjesto na ATP listi i već neko vrijeme ne igra ni blizu nivoa igrača koji je nekada bio treći na svijetu. Ređa poraze, muči se i ne može da se vrati na pravi put. Imao je dugu pauzu prošle sezone kada je od septembra pa sve do kraja godine igrao samo na egzibicionom meču u Saudijskoj Arabiji jer nije htio da odbije 1,5 miliona dolara... Povreda ga "ubija".

"Predugo sam bio van tenisa, nikada mi se to nije desilo u karijeri. Osjetio sam se kao običan posmatrač, a ne aktivni teniser. Mnogo je čudno i frustrirajuće, jer ne mogu da uradim mnogo toga. Moja leđa su takva, odbijaju da se zaliječe. Sve što mogu da učinim je da čekam i da se konsultujem sa što više specijalista", rekao je Cicipas.

Nije siguran koliko dugo će moći još da igra tenis ukoliko ne riješi ozbiljan zdravstveni problem.

"Mnogo nesigurnosti postoji već nekoliko mjeseci. Čak i kada sam osvojio turnir u Dubaiju nisam bio siguran da mogu da zadržim taj nivo igre i da nastavim. Bilo je sve gore i gore. Onda sam u proljeće prošle godine prestao da uživam u tenisu. Postala je igra mnogo manje bitna, shvatio sam da je zdravlje najbitnije. Čak je i početkom ove godine bilo dosta nesigurnosti oko moje budućnosti", poručio je Cicipas.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Stefanos Cicipas Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC