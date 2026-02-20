logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"To pravilo je apsurdno i smiješno": Alkaraz povisio ton, traži hitne promjene u tenisu poslije svađe sa Hrvaticom

"To pravilo je apsurdno i smiješno": Alkaraz povisio ton, traži hitne promjene u tenisu poslije svađe sa Hrvaticom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Karlos Alkaraz traži da se promijeni pravilo u tenisu kada je u pitanju vrijeme između poena od 25 sekundi i tvrdi da je to pogrešno.

Karlos Alkaraz nezadovoljan teniskim pravilima Izvor: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Karlos Alkaraz je uz dosta problema uspio da slomi otpor Karena Hačanova na turniru u Dohi - 6:7 (3:7), 6:4, 6:3. Taj meč nisu obilježili samo neki spektakularni poeni, već i žestoka rasprava između španskog tenisera i Marije Čičak. Hrvatica je bila sudija u stolici i dala mu je opomenu zbog prekoračenja vremena od 25 sekundi između poena. To ga je baš iznerviralo.

"Pravilo za vrijeme od 25 sekundi između poena je apsurdno, da kažem iskreno. Imao sam dug poen, sprintom sam ga završio. Otišao sam po peškir, nisam imao vremena ni za to. Ona mi je rekla da je zaustavila vrijeme kada sam išao po peškir. Ali od tog momenta, dok dođem, tražim loptice, pa dok se spremim za servis, nisam imao vremena uopšte. Za mene je to apsurdno", počeo je Alkaraz.

Tvrdi da je uticaj imala i publika i da nije mogao tek tako da se ubrza.

"I publika je bila glasna, vikali su, sigurno jedno tri-četiri sekunde nisam mogao da bacim lopticu u vazduh za servis. I dobio sam opomenu od nje. Smatram da moraju da budu malo popustljiviji u takvim situacijama ili da promijene pravilo. To se dešava svaki put kada su gemovi dosta teški. Za mene je sve to smiješno", jasan je Karlos.

"Hoće spektakl, a ubrzavaju nas"

Izvor: Profimedia

Rijetko kada je Alkaraz djelovao ovoliko nervozno i ljuto kao sada kada je pričao o pravilima.

"Mnogi igrači smatraju isto. Igrači koji to rade brže imaju malo drugačiju rutinu između poena. Ima nas koji imamo malo sporiju rutinu. Ja se trudim da se adaptiram što bolje mogu. Znam, naravno, da treba da se poštuje vrijeme i trudim se da to uradim, ali ponekad zbog toga ne mogu da odradim svoju normalnu rutinu. Ili tražim manje loptica, ili se ubrzavam pa manje tapkam lopticu. Stalno sam ubrzan. Smatram da je tenis spektakl i kada se mi žalimo ili kada se ATP žali i objašnjava da želi više navijača na tribinama i da se njima prilagođava. Ali ako nas između poena ne dozvole da se oporavimo dovoljno i da odigramo nove spektakularne poene, onda ćemo i mi da igramo ubrzano i neće biti toliki spektakl, samim tim će manje ljudi da gleda tenis", zaključio je Alkaraz.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Karlos Alkaraz Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC