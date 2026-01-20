Pogledajte šta je ukrajinska teniserka Oleksandra Olinikina obukla na Australijan openu kako bi ukazala svijetu šta se dešava u njenoj zemlji.

Izvor: YouTube/Australian Open/Screenshot

Nakon što je ukrajinska teniserka Marta Kostjuk održala politički govor u Adelejdu, poslije poraza od Sabalenke kojoj nije htjela ni da pruži ruku jer je Bjeloruskinja, sličan trend u Melburnu nastavila je njena zemljakinja Oleksandra Olinikina. Iako je Olinikina izgubila na startu Australijan opena od Medison Kiz (7:6, 6:1) i te kako je privukla pažnju medija.

Vidi opis Ukrajinka došla na Australijan open u majici s političkom porukom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: LUKAS COCH/AAP Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: LUKAS COCH/AAP Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: LUKAS COCH/AAP Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: LUKAS COCH/AAP Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: LUKAS COCH/AAP Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: LUKAS COCH/AAP Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: LUKAS COCH/AAP Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: LUKAS COCH/AAP Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: LUKAS COCH/AAP Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: LUKAS COCH/AAP Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: LUKAS COCH/AAP Br. slika: 11 11 / 11

Ne samo da je to zbog tetovaža koje sada ima i po licu, nego i zbog majice koju je obukla na konferenciji za medije. Na njoj je stajala jasna poruka: "Treba mi vaša pomoć da zaštitimo ukrajinsku djecu i žene, ali ne mogu da pričam o tome ovdje".

Šta je rekla Olinikina o Ukrajini?

Oleksandra Oliynykova at the press conference after her first-round match at the Australian Open against defending champion Madison Keys.



The message on her T-shirt reads:



“I need your help to protect Ukrainian children and women, but I can’t talk about it here.”…pic.twitter.com/DOvZjwpMFG — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng)January 20, 2026



U pitanju je vjerovatno reakcija Australijan opena, koji je pokušao da spriječi političke govore i slična obraćanja tenisera i teniserki za vrijeme trajanja turnira, ali to nije spriječilo Olinikinu da se pojavi u ovakvoj majici. Takođe, imala je i šta da kaže o sukobu u svojoj zemlji, posebno njenom Kijevu.

"Bilo je nekoliko velikih napada posljednje noći koju sam provela u Ukrajini prije puta ovdje. Došlo je do eksplozije bukvalno blizu mog doma, a dron je pogodio kuću preko puta. Moj stan se bukvalno tresao od eksplozije", rekla je Olinikina.

"Svaki turnir je važan, svaka prilika da se kaže nešto o Ukrajini. Tužno je, jer ovaj rat traje jako dugo i mislim da ljudi gube pažnju poslije toliko godina. A sada u Ukrajini nemamo struju. U mom stanu nemam struju, nemam vodu, nemam grijanje. To je realnost. Svaka prilika da se o tome govori, vjerujem da je veoma važna".

Otac joj otišao na front

Olinikina kaže da je očev odlazak u front bio okidač za njen uspon na rang-listi. Prije samo osam mjeseci bila je 274. na svijetu, a od tada je ušla u Top 100 nakon osvajanja tri WTA 125 titule u Tolentinu, Tukumanu i Kolini. Kako je rekla, njen otac joj je najveća podrška u svemu od detinjstva i sanjao je da ju vidi na terenu poput "Rod Lejver arene".

Ovoga puta nije mogao da bude uz nju, ali je meč pratio iz Ukrajine, doduše ostaje nejasno kako kad je na frontu i nema struje.

"Rekao mi je da je to bio nevjerovatan meč. I da, ispunila sam njegov san u ovakvoj situaciji. Šta može biti više od toga? Šta može biti veća motivacija? Ne mogu to ni da zamislim", rekla je Olinikina.

Ko je Oleksandra Olinikina?

Ova teniserka iz Kijeva ima 25 godina i plasman u glavni žrijeb Australijan opena joj je najveći uspjeh u karijeri. Trenutno je 92. na WTA listi nakon tri titule prošle godine, a interesantno je da je na početku svoje karijere predstavljala Hrvatsku umjesto Ukrajine. Razlog je to što se kao desetogodišnjakinja preselila u Hrvatsku pošto je njen otac morao da ode iz zemlje poslije kritika na račun predsjednika Viktora Janukoviča.

Živela je i trenirala u Zagrebu, pa dobila hrvatske papire, da bi od 2022. godine opet odlučila da predstavlja Ukrajinu.