Iva Jović gazi sve pred sobom na Australijan openu: Izgubila samo jedan gem, sad ide na Sabalenku

Dragan Šutvić
Dragan Šutvić
0

Iva Jović prošla je u četvrtfinale Australijan opena i tamo je čeka Arina Sabalenka. Razbila je Juliju Putincevu, dala joj je samo jedan gem...

Iva Jović u četvrtfinalu Australijan opena Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Iva Jović dominira na Australijan openu. Ima 18 godina i prošla je u četvrtfinale na prvom grend slemu sezone i to na najubjedljiviji mogući način - izgubila je samo jedan gem. Deklasirala je Juliju Putincevu (Kazahstan) - 6:0, 6:1.

Na narednom koraku čeka je najteži mogući zadatak i duel sa prvom teniserkom svijeta Arinom Sabalenkom. Bjeloruskinja je savladala Viktoriju Mboko (Kanada) - 6:1, 7:6 (7:1). Biće ovo prvi međusobni duel teniserke srpskog porijekla i Sabalenke.

Što se tiče meča sa kazahstanskom predstavnicom rezultat sve govori. Pitanje pobjednice nije se postavljalo ni u jednom trenutku, a zanimljivo je da je jedini gem Julija osvojila tako što je napravila brejk. Dakle, u meču koji je trajao samo 54 minuta nije uzela nijedan gem na svoj servis.

Podsjećanja radi, Iva je rođena u Americi i igra pod američkom zastavom. Njen otac Bojan je iz Leskovca, a majka Jelena je iz Splita.

