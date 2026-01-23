Srpsko čudo od djeteta nastavlja bajku na Australijan Openu: Iva pregazila favorita, tek će se čuti za nju

Mlada teniserka Iva Jović koja se takmiči pod američkom zastavom ostvarila je podvig karijere u Melburnu.

Američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović nastavlja svoju bajku na Australijan Openu. Ona je u trećem kolu savladala osmu teniserku svijeta Džasmin Paolini u dva seta sa 6:2, 7:3 (3).

Trenutno 27. igračica planete je odigrala još jednu ubjedljivu partiju protiv favorizovane Italijanke. U prvom setu je napravila tri brejka, jednom i sama poklekla na servisu, da bi povela poslije samo 37 minuta. Drugi set je bio daleko uzbudljiviji, ali je mlada teniska nada uspjela da slavi poslije uzbudljivoj taj-brejka.

Jovićeva je tako prvi put stigla do osmine finala na jednom od grend slem turnira. Ovo je je njena najveća pobjeda u karijeri i prva pobjeda nad Top 10 igračicom. U osmini finala rival će joj biti Kazahstanka Julija Putničeva koja je trenutno 94. na planeti i nema sumnje da će Iva biti veliki favorit.

First career top victory ☑️



Iva Jovic takes down Paolini to reach the fourth round at the#AO26pic.twitter.com/XbE6ggSyAS — #AusOpen (@AustralianOpen)January 23, 2026

Ima veliku podršku u Melburnu

Iva nije skidala osmijeh sa lica poslije pobjede, sav trud se konačno isplatio. "Osjećaj je nevjerovatan. Želim ovo već neko vrijeme. Mnogo sam se trudila da ovo postignem. Imala sam nekoliko teških poraza. Jednostavno sam presrećna što sam prevazišla tu barijeru i danas pobijedila", rekla je nasmijana Iva.

Imala je solidnu podršku sa tribina iako je Paolini bila stavljena za sedmog nosioca na turniru. Na stadionu su bili i navijači sa majicama sa njenim likom.

"Iskreno, moja porodica ima svoju misao. Rade šta žele. Volim to. Sve su to uradili sami. Doletjeli su iz Los Anđelesa da me gledaju i zabave se. Ne poznajem nikoga drugog sa takvom porodicom. Veoma lijepo od vas!, rekla je nasmijana Iva Jović.

Inače, mlada teniserka do sada u novoj sezoni ima više pobjeda nego bilo koja njena koleginica i nma sumnje da će 2026. godina biti ključna za njen proboj u sam vrh WTA liste.