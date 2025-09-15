logo
Majka iz Splita, otac iz Leskovca: Iva Jović je nova teniska senzacija, ispisala istoriju sa samo 17 godina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Mlada teniserka Iva Jović ispisala tenisku istoriju poslije osvajanja WTA titule u Gvadalahari.

Iva Jović Izvor: IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA / imago sportfotodienst / Profimedia

Mlada američka teniserka srpskog porijekla Iva Jović osvojila je prvu WTA ititulu u Gvadalahari sa samo 17 godina. Na US openu i Vimbldonu je skrenula pažnju na sebe, a sada je pobjedom u finalu potvrdila epitet velike nade svjetskog tenisa. U borbi za trofej je potpuno nadigrala Kolumbijsku Emilijanu Arango sa 6:4, 6:1 i ispisala nove stranice istorije bijelog sporta.

Ona je postala namlađa šampionka turnira iz serije 500, prestigavši Miru Andrejevu za samo 16 dana. Ujedno, Iva je postala najmlađa Amerikanka sa titulom još od trijumfa Koko Gof u Parmi prije četiri godine.

Džinovski skok na WTA listi

Osim što je postala najmlađa šampionka turnira, uspjela je da zaradi 499 bodova i obezbijedi 36. poziciju na ATP listi, što je skok za čak 37 mjesta. Time je postala i najmlađa teniserka u Top 100 svjetskog tenisa. Što se tiče novčane nagrade, osvojila je 164.000 dolara i sa ovom sumom je probila granicu od milion dolara ukupne zarade u karijeri. 

Nakon pobjede se obratila protivnici. "Pokazala si nevjerovatnu borbu i priuštila publici pravi šou. Znam da se danas nisi osjećala najbolje, ali to se događa, i zaista te poštujem zbog toga", poručila je Jović. Potom je iskreno progovorila o izazovima sa kojima se suočava kao mlada nada svjetskog tenisa.

"Nije lako započeti karijeru na Turu kad si mlad i nemaš puno prijatelja. Ali ljudi poput Emiliane to olakšavaju, ona uvijek ima osmijeh na licu i čini da se osjećam bolje na Turu", priznala je mlada Amerikanka.

Ima srpske korijene i redovno posjećuje Srbiju

Iva je rođena u Kaliforniji, ali su njeni roditelji porijeklon sa naših prostora. Tačnije, njena majka Jelena je Srpkinja rođena u Splitu, dok je otac Bojan iz Leskovca. Ima sestru Miu koja je takođe krenula teniskim putem. Teniserka ne zaboravlja svoje korijene i često posjećuje rodbinu u Srbiji.

"Svake godine dolazim u Srbiju, još kada sam imala dvije, tri godine. Volim da idem tamo. Beograd je posebno lijep. Definitivno imam dobru vezu sa Srbijom", izjavila je jednom prilikom, dodavši da odlično govori srpski i da ga koristi kada ne želi da je sudije razumiju u trenucima kada joj ne ide najbolje na terenu.

