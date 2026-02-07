Ovakav Arsenal nismo vidjeli 20 godina: Konačno znaju kako da osvoje Premijer ligu

Arsenal pobijedio Sanderlend i prebacio pritisak na Mančester siti koji je svakim kiksom sve dalje od titule u Premijer ligi.

Fudbaleri Arsenala stigli su do veoma važne pobjede protiv Sanderlenda (3:0), u 25. kolu Premijer lige. Bio je to još jedan veoma ubjedljiv meč za tim iz sjevernog Londona, koji je nakon poraza od Mančester junajteda uspio da se oporavi i na pravi način odgovori na utakmicama protiv Lidsa i Sanderlenda, timova koji su u bliskoj prošlosti igrali drugoligaški fudbal.

Tim Mikela Artete stigao je do prednosti maestralnim pogotkom Martina Zubimendija u finišu prvog dijela meča, nakon asistencije Leonarda Trosara. Otpor Sanderlenda je u finišu susreta slomio Viktor Đokereš - golovima nakon asistencija Kaija Haverca i Gabrijela Martinelija. Po broju propuštenih prilika, Arsenal je mogao da stigne i do daleko ubjedljivije pobjede na ovom meču.

Navijači će biti zadovoljni i ovim rezultatom, posebno zbog toga što im je Sanderlend na čudan način "otkinuo" bodove u prvom dijelu sezone. Tada je Artetin tim bio daleko bolji rival, ali je stradao od svog oružja, jer je u nadoknadi primio gol za izjednačenje nakon što nije uspio da riješi pitanje pobjednika. Sada je Arsenal odigrao zrelije i na vrijeme odlučio pobjednika, pa je treći gol tima bio i jedan od najlakših u karijeri za Viktora Đokereša, nakon što je Gabrijel Martineli pretrčao veći dio terena i servirao mu loptu pred prazan gol.

Ova utakmica je još jednom pokazala da Arsenal ima nevjerovatnu "dubinu" u igračkom kadru. Mikel Arteta nije mogao da računa na univerzalca Mikela Merina, kapitena Martina Edegora i prvu zvijezdu Bukaja Saku, ali je i u takvim okolnostima ima čime da napadne rivala. Kad se ima u vidu da su Ebereči Eze, Gabrijel Martineli i Viktor Đokereš dobili šansu sa klupe, jasno je da Arsenal ima dva tima koji mogu da "samelju" rivala.

Nakon 25 odigranih mečeva Arsenal ima 56 osvojenih bodova, što je čak devet više od Mančester sitija i Aston Vile, ali treba istaći da tim Pepa Gvardiole ima utakmicu manje u odnosu na timove iz vrha. "Građani" će svoj meč 25. runde Premijer lige igrati u nedjelju, kada će na "Enfildu" odmjeriti snage protiv Liverpula.

Nema sumnje da će navijači Arsenala bodriti tim Arnea Slota na tom susretu, jer bi novi kiks Mančester sitija značajno povećao šanse za povratak titule u severni deo Londona. Gvardiolina ekipa nije u sjajnoj formi, pošto na posljednjih šest prvenstvenih mečeva ima jednu pobedu, jedan poraz i čak četiri remija - ali ni Arsenal to nije iskoristio na pravi način jer je na posljednjih sedam utakmica osvojio 14 bodova, a remizirao protiv Liverpula (0:0) i Notingem Foresta (0:0) uz poraz od Mančester junajteda (3:2).

