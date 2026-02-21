Tim Partizana za 178. vječiti derbi: Nenad Stojaković hoće da pobijedi na "Marakani"

Trener Nenad Stojaković nema veliki izbor igrača pred derbi protiv Crvene zvezde i vjerovaće u one koji su i u prethodnom periodu iznijeli najveći teret.

Fudbaleri Partizana će u nedjelju (17.00) gostovati Crvenoj zvezdi u najvećoj utakmici srpskog fudbala, 178. vječitom derbiju, ali i najbitnijem meču za njih u ovom dijelu sezone. Crno-bijeli trenutno imaju bod zaostatka za najvećim rivalom, pa na gostovanje idu kako bi aktuelnom šampionu preuzeli čelnu poziciju na tabeli. U to, kao i u svoje igrače, vjeruje trener Nenad Stojaković.

Nekadašnji fudbaler crno-bijelih, uspješni trener mladih snaga crno-bijelih a posljednjih nekoliko mjeseci šef stručnog štaba Partizana debitovaće u "vječitom" derbiju, ali ga manjak iskustva nije pokolebao. Na konferenciji za medije u Humskoj istakao je da je miran, da već danima razmišlja u derbiju i da ide na pobjedu. Za to će mu biti potrebna izuzetno dobra partija igrača Partizana, a čini se da je tim već poznat.

Među stativama će biti iskusni Marko Milošević (35), koji je tokom najvećeg dijela sezone golman crno-bijelih. Ima iskustvo iz jesenjeg derbija, a odigrao je i mnogo velikih utakmica kroz karijeru, pa bi mogao da bude važan adut gostujućeg tima na stadionu Rajko Mitić. Naravno, njegove odbrane trebalo bi da daju samopouzdanje cijelom timu, a posebno mladim igračima.

U posljednjoj liniji će Stojaković morati da igra sa onim što ima - kako god to zvučalo. Odbrana vjerovatno ne bi izgledala ovako da su svi zdravi, ali je Mario Jurčević već mjesecima van terena i zbog toga se prave rokade u posljednjoj liniji Partizana. Derbi nije prilika da se dokazuju Abdulmalik Mohamed ili Stefan Petrović, pa će na mjesto lijevog beka Milan Roganović (20). Crnogorski reprezentativac djeluje kao jedina opcija spremna da u borbi "jedan na jedan" čvrstinom i brzinom zaustavi Zvezdino krilo Daglasa Ovusua.

Na mjestu desnog beka vjerovatno ćemo vidjeti njegovog zemljaka, Stefana Milića (25), mada bi opcija mogao da bude i Aranđel Stojković (30) jer je kroz karijeru odigrao veliki broj mečeva protiv Crvene zvezde, čak 21. Ukoliko zaigra Stefan Milić, Partizan će dobiti malo više čvrstine i izgubiti malo brzine u posljednjoj liniji.

Tandem Stefan Mitrović (35) - Nikola Simić (18) na štoperskim pozicijama neće se mijenjati, kao ni tandem Vanja Dragojević (20) - Saša Zdjelar (30) u veznom redu. Njih dvojica će imati mnogo defanzivnih zadataka i pomagaće posljednjoj liniji.

Temperament Vanje Dragojevića i iskustvo Saše Zdjelara mogli bi da budu presudni u borbi na sredini terena. Posebno je važno imati u vidu da je Zdjelar svojevremeno imao neke veoma dobre partije protiv Crvene zvezde, tokom svog prvog mandata u Humskoj. Uostalom, protiv Zvezde je igrao 18 puta kroz karijeru, neke mečeve je odigrao kao kapiten i u polovini tih nastupa nije doživio poraz (3-6-9).

Što se tiče ofanzive Partizana, ona će najviše zavisiti od Milana Vukotića (23) na lijevoj strani terena i Ognjena Ugrešića (19) koji će igrati iza napadača. Dvojica najtalentovanijih igrača u ovom timu Partizana trebalo bi da pripreme šanse crno-bijelih, iako je jasno da će im to biti veoma težak zadatak.

Dok Vukotić bude igrao na lijevom boku, na desnom će vjerovatno Demba Sek (25). Jedina alternativa je Bogdan Kostić, jer Nemanja Trifunović i dalje nije potpuno spreman. "Trenirao je, pa dva dana pauzirao, treniraće opet. Vidjećemo koliko može da pomogne", rekao je Nenad Stojaković o momku koji bi mnogo koristio Partizanu na ovakvom meču. Zato će u startnu postavu Demba Sek - kojeg su u prethodnom periodu navijači i saigrači kritikovali zbog slabije igre u defanzivi. Iako je bio heroj pobede u Surdulici, pozajmljeni fudbaler Torina je na udaru jer ne radi za tim. Meč protiv najvećeg rivala idealna je prilika da to promijeni ili da golovima pokaže da ne mora svako da igra odbranu.

Na kraju, centarfor Andrej Kostić (19) će biti starter u napadu Partizana. Minute na mjestu napadača sigurno će u nastavku dobiti i iskusni njemački napadač Sebastijan Polter (34), ali se u Humskoj nadaju da će crnogorski fudbaler prije toga odlučiti derbi i tako sebi dodatno podići cijenu pred ljetnju pijacu.

Dakle, da rezimiramo, očekivani sastav Partizana za 178. vječiti derbi protiv Zvezde: Milošević - Milić, Mitrović, Simić, Roganović - Zdjelar, Dragojević - Sek, Ugrešić, Vukotić - Kostić.

