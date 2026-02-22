178. vječiti derbi Crvena zvezda - Partizan: Meč koji može da prelomi sezonu, ko sudi i šta kažu kladionice

Crvena zvezda i Partizan u nedjelju od 17 časova igraju takmičarski izuzetno važan 178. vječiti derbi. Pročitajte sve što treba da znate o toj utakmici.

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana zaigraće ove nedelje od 17 časova u 178. vječitom derbiju, na stadionu "Rajko Mitić". Ulog utakmice je veliki, prvo mjesto na tabeli, na kojem je uoči početka domaćin, sa bodom više od gosta iz Humske, donedavnog lidera.

Ovo neće biti posljednji derbi u sezoni zbog formata takmičenja sa plej-ofom, u kojem će prvoplasirani poslije 30 kola imati prednost domaćeg terena u posljednjem, 179. derbiju. I zbog tako velikog takmičarskog značaja, trke za titulu i zbog veličine same utakmice, derbi je i ovog puta crveno slovo srpskog fudbala i izaziva veliku pažnju.

Situacija u Zvezdi i sastav za derbi

Crvena zvezda ulazi u meč u odličnom ritmu, poslije istorijske pobjede u Francuskoj protiv Lila u Ligi Evrope, a uoči revanša protiv istog rivala narednog četvrtka od 18.45. S obzirom na to da će od kraja utakmice u Lilu proteći manje od 72 sata do početka vječitog derbija, Zvezda je imala pravo da ga odloži prema Propozicijama takmičenja (član 11), ali to pravo nije iskoristila.

Kapiten Mirko Ivanić je povrijeđen skoro dva meseca i kao i Timi Maks-Elšnik neće biti dio tima, a po svemu sudeći trener Dejan Stanković će se osloniti na igrače koji nisu iznijeli najveći teret meča protiv Lila, sa glavnim akcentom na Vasilija Kostova, Marka Arnautovića, Aleksandra Kataija, debitanta Daglasa Ovusua...

"Vi ćete možda biti iznenađeni (sastavom), ali ja sigurno neću", rekao je u najavi utakmice trener Dejan Stanković. Pročitajte koji sastav Zvezde će igrati na 178. vječitom derbiju.

Situacija u Partizanu i sastav za derbi

Crno-bijeli su ove zime izgubili prvo mjesto na tabeli, ali su u prethodnim kolima uspjeli da pobijede Radnik iz Surdulice i Spartak iz Subotice i da ostanu, košarkaškim rječnikom, na posjed zaostatka za Zvezdom uoči večitog derbija. Problemi u igri ekipe Nenada Stojakovića su bili očigledni i protiv timova iz donjeg dijela tabele, kao i problem sa pojedinim pozicijama, poput lijevog beka, na kojoj igra desni bek Milan Roganović.

Partizan je ove zime doveo iskusni tandem Stefan Mitrović - Saša Zdjelar i sa njima u sastavu ekipa će sa mnogo više zrelosti ući u jedan od mečeva sezone. Ni oni, ni tim nisu počeli "proleće" na nivou na kojem mogu da budu, a meč na "Marakani" biće veliki izazov i prilika da tim Nenada Stojakovića pokaže da može da ostane u ravnopravnoj trci za titulu do kraja.

Stojaković je u najavi meča rekao da ide na Marakanu da pobijedi. Pročitajte koji sastav Partizana će igrati u 178. vječitom derbiju.

Šta kažu kladionice?

Prema kladioničarskim kvotama, Zvezda je favorit i kvote na njenu pobjedu kreću se od 1,34 do 1,50. Kvota na neriješeno je od 4,75 do 5, a na trijumf Partizana kvota se kreće od 6 do 7.

Sudija je Pavle Ilić, Partizan odmah reagovao

Glavni sudija 178. vječitog derbija biće Pavle Ilić (36) iz Kragujevca, prvi pomoćnik biće Uroš Stojković, drugi Milan Pašajlić, četvrti sudija biće Nenad Minaković, a u VAR sobi sedeće VAR sudija Momčilo Marković i "avar" Svetozar Živin.

Delegiranje Pavla Ilića izazvalo je hitnu reakciju crno-bijelih koji mu zameraju suđenje u derbijima u proljeće 2024. godine, kada je prestrogo isključio Ksandera Severinu na "Marakani", a u Humskoj su bili ljuti i zato što nije dosudio faul napadača Zvezde Šerifa Endiajea na Svetozaru Markoviću prije gola crveno-bijelih.

"U prethodnim derbijima nije odgovorio težini utakmice, direktno je uticao na tok meča i na ishod, na štetu našeg kluba", piše u Partizanovom saopštenju, objavljenom poslije odluke Sudijske komisije na čelu sa Domenikom Mesinom da Ilić opet sudi derbi. "Neka Partizan bira sudiju za derbi", odgovorila je Zvezda u svom saopštenju i poslije toga je polemika završena.

Ilić je ove sezone sudio Partizanu u porazu od Železničara iz Pančeva u Humskoj (1:3) i u porazu od IMT-a u Loznici (0:1). Zvezdi je sudio u njenoj pobjedi protiv Mladosti iz Lučana u gostima (4:1) i u meču protiv Vojvodine u Novom Sadu u kojem je izgubila 2:3.

Zvezda povećala razliku, kad je Partizan slavio na Marakani?

Crvena zvezda je u posljednjih 14 derbija pobijedila sedam puta, uz šest remija i samo jedan trijumf Partizana. Na taj način, povećala je razliku u ukupnom skoru u derbiju na svoju 71 pobjedu, 58 neriješenih i 48 pobjeda Partizana, uz gol-razliku 250-209 u korist crveno-bijelih.

Zvezda je u prvom dijelu ove sezone pobijedila 2:1 u Humskoj, golovima Timija-Maksa Elšnika i Nemanje Radonjića, uz pogodak Jovana Miloševića za crno-bijele. Nijedan od te trojice igrača sada neće igrati, Elšnik zbog povrede, Radonjić jer je i definitivno precrtan u Zvezdi, a Milošević je od ove zime igrač Verdera.

Zvezda je u posljednjih pet derbija ostvarila četiri pobjede uz remi 3:3 na "Marakani" u februaru 2025, a Partizan je posljednji put pobijedio u vječitim derbijima u decembru 2023. u Humskoj, dok je u Ljutice Bogdana posljednji put slavio u aprilu 2017. godine, 3:1, pod vođstvom Marka Nikolića.

Kakav je skor Dejana Stankovića u derbijima?

U svom prvom trenerskom mandatu na klupi Zvezde od zime 2019. do ljeta 2022. Dejan Stanković vodio je Zvezdu u devet mečeva protiv Patizana, ostvario po četiri pobjede i remija, uz jedan poraz, u polufinalu Kupa Srbije u junu 2020. U "vječitim derbijima" njegov skor je dvije pobjede uz četiri remija.

Vodio je Stanković derbije protiv Sava Miloševića i Aleksandra Stanojevića, a sada će prvi put naspram sebe imati Nenada Stojakovića na klupi, debitanta u ulozi trenera u vječitim derbijima.

Tabela Superlige pred derbi

I jedan i drugi tim ulaze u derbi sa istim brojem superligaških pobjeda, po 17, sa razlikom da crno-bijeli imaju četiri poraza, a crveno-bijeli tri i jednu neriješenu utakmicu više.



