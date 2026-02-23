logo
Čitaoci reporteri

"Ono protiv Zvezde je bio incident": Iz Lila zaprijetili osvetom na Marakani za prolaz

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda dobila upozorenje iz Lila, gdje se spremaju za revanš u Beogradu.

bruno zenesio to je bio incident protiv zvezde Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Crvena zvezda je pobijedila Lil 1:0 (1:0) prošlog četvrtka u Ligi Evrope i malo je falilo da francuski klub na revanš dođe s novim trenerom. Bruno Ženesio bio je veoma kritički nastrojen prema svojim igračima, govorio je da su djelovali kao da su se predali, međutim uspio je da se "izvuče" za vikend protiv Anžea i da ponovo povrati povjerenje.

Tako će Bruno Ženesio predvoditi Lil i ovog četvrtka u Beogradu (18.45) kada će probati da napravi preokret, a sada ističe da se njegovoj ekipi neće ponoviti "incident" kao pred domaćim navijačima - kada su djelovali bespomoćno.

"Nisam bio obeshrabren, imao sam snage, čudno je, ali to sam rekao i poslije meča. Međutim, postoji jedna stvar koju apsolutno ne volim, bez obzira na to koji tim treniram - a to je da ne budemo na visini vrijednosti koje moramo da imamo. Smatram da angažman i agresivnost moraju da budu prisutni na svakoj utakmici. Sve ostalo mogu da oprostim svojim igračima kada je riječ o tehničkom i taktičkom aspektu. Ali ono što smo prikazali u četvrtak zaista mi se nije dopalo. Nismo pokazali ono na šta smo navikli kada je u pitanju ponašanje i stav", naglasio je Bruno Ženesio.

"Mislim da je i njima bilo stalo da pokažu nešto drugo. Ne znam da li možemo da govorimo o iskupljenju, ali svakako o tome da pokažemo da je ono što se desilo u četvrtak bila nezgoda, incident. U tom smislu sam zapravo zadovoljan, ali nisam bio obeshrabren. Čudno je, ali u ovoj seriji koja je bila teška osjećam mnogo snage i mnogo energije", dodao je trener Lila.

Podsjetimo, Lil je slavio 1:0 protiv Anžea golom Olivijea Žirua sa penala u utakmici "iza zatvorenih vrata", što im je dalo vjetar u leđa pred revanš u Beogradu u kome jure zaostatak.

Ko prođe u osminu finala Lige Evrope, igraće protiv Aston Vile ili Liona.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:19
Delije skandiraju Dejanu Stankoviću
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

Tagovi

Lil Liga Evrope FK Crvena zvezda

