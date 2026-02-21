Bivši as Partizana nahvalio vojnika Crvene zvezde: "Nadam se da su navijači svjesni kakav posao radi"

Nekadašnji kapiten mlađih kategorija Partizana Jovan Nišić nahvalio je Vladimira Lučića zbog njegovog nastupa protiv Lila u dresu Crvene zvezde.
Crvena zvezda je odigrala sjajan prvi meč nokaut faze Lige Evrope protiv Lila u kojem je slavila 1:0 na gostovanju u Francuskoj. Na ovom meču je ponovo povjerenje Dejana Stankovića po boku dobio Vladimir Lučić.
On je na terenu bio do 84. minuta kada ga je zamijenio Nikola Stanković, a na narednoj utakmici ga neće biti zbog žutog kartona zarađenog dva minuta ranije. Biće to veliki hendikep za crveno-bijele, ako je vjerovati Jovanu Nišiću.
Ovaj 28-godišnji defanzivni vezista sada nastupa u Lokomotivi iz Taškenta u Uzbekistanu, a ponikao je u omladinskoj školi Partizana. Bio je jedan od najtalentovanijih u svom godištu, ali nakon dvije odlične sezone u Teleoptiku nije dobio šansu u prvom timu. Zatim je igrao za Voždovac, Radnički Niš, Borac iz Banjaluke i Po u Francuskoj. Sada je nahvalio učinak Lučića.
"Navijači Crvene zvezde, nadam se da ste svjesni koliki posao na ovakvoj utakmici za ekipu radi Lučić. Momak se toliko nesebično daje ekipi i pokriva ogroman prostor. Da sa ovakvim mogućnostima donosi bolje odluke i da je tehnički bolji igrao bi u Ligi petice. Svakako da ima nedostataka tu", napisao je Jovan Nišić.
