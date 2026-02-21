logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivši as Partizana nahvalio vojnika Crvene zvezde: "Nadam se da su navijači svjesni kakav posao radi"

Bivši as Partizana nahvalio vojnika Crvene zvezde: "Nadam se da su navijači svjesni kakav posao radi"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji kapiten mlađih kategorija Partizana Jovan Nišić nahvalio je Vladimira Lučića zbog njegovog nastupa protiv Lila u dresu Crvene zvezde.

Jovan Nišić hvali Nikolu Stankovića Izvor: MN Press

Crvena zvezda je odigrala sjajan prvi meč nokaut faze Lige Evrope protiv Lila u kojem je slavila 1:0 na gostovanju u Francuskoj. Na ovom meču je ponovo povjerenje Dejana Stankovića po boku dobio Vladimir Lučić

On je na terenu bio do 84. minuta kada ga je zamijenio Nikola Stanković, a na narednoj utakmici ga neće biti zbog žutog kartona zarađenog dva minuta ranije. Biće to veliki hendikep za crveno-bijele, ako je vjerovati Jovanu Nišiću. 

Ovaj 28-godišnji defanzivni vezista sada nastupa u Lokomotivi iz Taškenta u Uzbekistanu, a ponikao je u omladinskoj školi Partizana. Bio je jedan od najtalentovanijih u svom godištu, ali nakon dvije odlične sezone u Teleoptiku nije dobio šansu u prvom timu. Zatim je igrao za Voždovac, Radnički Niš, Borac iz Banjaluke i Po u Francuskoj. Sada je nahvalio učinak Lučića. 

"Navijači Crvene zvezde, nadam se da ste svjesni koliki posao na ovakvoj utakmici za ekipu radi Lučić. Momak se toliko nesebično daje ekipi i pokriva ogroman prostor. Da sa ovakvim mogućnostima donosi bolje odluke i da je tehnički bolji igrao bi u Ligi petice. Svakako da ima nedostataka tu", napisao je Jovan Nišić. 

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Jovan Nišić Nikola Stanković FK Crvena zvezda Liga Evrope Lil

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC