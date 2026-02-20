logo
Navijači Lila protiv Crvene zvezde razvili transparent "Nema predaje" posvećen Kosovu i Metohiji (FOTO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Navijači francuskog Lila tokom utakmice sa Crvenom zvezdom razvili su transparent "Nema predaje" koji je posvećen južnoj srpskoj pokrajini Kosovu i Metohiji.

Navijači Lila protiv Crvene zvezde razvili transparent "Nema predaje" Izvor: MN PRESS

Crveno-bijeli su u Francuskoj zabilježili istorijski trijumf rezultatom 0:1 ali je meč obilježila i poruka francuskih navijača.

Na tribini stadiona "Pjer Moro" gdje su bile smještene najvatrenije pristalice Lila, razvili su transprent "Nema predaje" posvećenu Kosovo i Metohiji sa srpskom zastavom.

Zvezda im se zahvalila na društvenoj mreži "Iks" sa fotografijom i jednostavnim "Merci (hvala).

Revanš meč je sljedećeg četvrtka na stadionu "Rajko Mitić" s početkom u 18.45.

(MONDO)

