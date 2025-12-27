Vidić na odmoru u Dubaiju sa bivšim fudbalerima Junajteda: Tu je i direktor Partizana, Rio Ferdinand odmah objavio sliku

Skup velikih asova na jednom mjestu.

Legendarni srpski fudbaler Nemanja Vidić (44) provodi praznični odmor u Dubaiju, zajedno sa nekadašnjim asom Partizana, a sada direktorom crno-bijelih Dankom Lazovićem (42). Njih dvojica bili su u drutšvu velikana Mančester junajteda i evropskog fudbala, Rijom Ferdinandom (47) i Robinom Van Persijem (42).

Ferdinand je podijelio njihovu zajedničku fotografiju iz Emirata uz poruku: "Dobri ljudi, dobre vibracije, ponovo zajedno".

Ljubitelje fudbala nije potrebno podsjećati na to da je Nemanja Vidić bio najbolji igrač Premijer lige 2009. i 2011. godine, kao i da je sa Ferdinandom u tandemu osvojio pet titula Premijer lige i Ligu šampiona u Moskvi 2008. Sa Van Persijem je godinama bio rival, jer je Holanđanin od 2004. do 2012. sa ogromnim uspjehom igrao za Arsenal, a onda su bili saigrači u šampionskoj sezoni 2012/13, kada je Junajted osvojio posljednju titulu.

Lazović i Van Persi se znaju duže od 20 godina

Van Persi je sada trener Fejenorda, kluba u kojem je 2001. godine počeo i 2019. godine završio igračku karijeru. U velikanu iz Roterdama bio je saigrač sa Dankom Lazovićem u sezoni 2003/04, u kojoj je rođeni Beograđanin stigao iz Partizana kao jedan od najvećih srpskih talenata.

Dok Holanđanin gradi trenersku karijeru, Lazović je funkcioner Partizana - generalni direktor u upravi Rasima Ljajića, koja je preuzela klub prošle godine.