Štimac o derbiju Borac - Zrinjski: Važnija utakmica od drugih, ali jednako vrijedna

Treći put ove sezone snage će odmjeriti Borac i Zrinjski, a Mostarci do sada u međusobnim duelima nisu izgubili ni bod.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Četiri puta ove sezone fudbaleri Borca teren su napuštali pognute glave, a dva od ta četiri poraza upisali su protiv aktuelnog šampiona Zrinjskog.

Nema sumnje da su u taboru Banjalučana riješeni da končano skinu "skalp" Mostarcima, koji u Banjaluku dolaze kako bi odigrali još jedan dobar meč i kući se vratili sa bodom ili sva tri.

"Važnija utakmica od drugih, ali jednako vrijedna. Jednak broj bodova je u igri, međutim svjesni smo Borčevih kvaliteta, njihovog cilja ove godine, njihovih imperativa. Ostao im je samo jedan trofej u igri, tako da je jasno da možemo očekivati pravu prvenstvenu bitku za bodove. Što se nas tiče, rekao bih da smo u puno boljoj poziciji nego što smo bili posljednji put kada smo išli tamo, praktično desetkovani, a osvojili tri boda, tako da sa puno optimizma putujemo u Banjaluku, uz sav respekt prema našem domaćinu, koji ima izvrsnu ekipu, pojedince i koji cilja najveći trofej ove sezone", poručio je trener "plemića" Igor Štimac.

Izvor: Max Maiwald / DeFodi Images / Profimedia

Na otvaranju drugog dijela sezone Borac je u "Vrapčićima" podijelio bodove sa Veležom.

"Odigrali su dobru utakmicu u kojoj su po šansama bili bliži pobjedi od Veleža, ali nisu uspjeli doći do realizacije koja je nužna u tako tvrdim utakmicama. Vidjećemo kako pristupiti samom meču. Važno mi je da oni igrači koji su nam na raspolaganju nemaju problema, svi su spremni, željni igre i na slatkim mukama sam koga odabrati za prvih 11."

Zrinjski je ove sezone maksimalan u duelima s Borcem - dvije utakmice i dvije pobjede (1:0, 2:1).

"Mentalno nam je važno saznanje da smo ih u oba susreta ove godine pobijedili, iako su obje utakmice mogle završiti ovako ili onako. Međutim, iskazali smo postojanost, čvrstinu, jedan dobar mentalitet, pravi pobjednički koji nas je vodio do bodova. Nadam se da će biti tako i ovaj put", zaključio je Štimac.

Nema u timu Zrinjskog i dalje Nemanje Bilbije i Slobodana Jakovljevića, dva vrlo važna igrača za igru "plemića".

Derbi meč 21. kola Premijer lige BiH na programu je u subotu od 16 časova, a sudiće ga najbolji bh. arbitar Irfan Peljto.