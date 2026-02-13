Borac protiv Zrinjskog - derbi koji može usmjeriti prvenstvo: "Presudna je realizacija"

Posljednjih godina u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, najveći derbi je onaj između Borca i Zrinjskog, koji se u okviru 21. kola sastaju u subotu u Banjaluci (16.00).

Lider na tabeli Borac i aktuelni šampion Zrinjski, koji trenutno zaostaje bod manje, privlači ogromnu pažnju, a posebno jer crveno-plavi nisu na Gradskom stadionu pobijedili "plemiće" punih pet godina.

Subotnji meč nosi i ogroman rezultatski i psihološki značaj s obzirom da bi eventualna pobjeda bilo kojeg tima mogla usmjeriti borbu za titulu i donijeti dodatni zamah u nastavku sezone.

To će nesumnjivo biti dodatni motiv za izabranike Vinka Marinovića, koji je u najavi derbija istakao da njegov tim očekuje zahtjevna i takmičarski izuzetno važna utakmica.

"Ovo je treća utakmica protiv Zrinjskog u kratkom vremenskom periodu. Očekuje nas zahtjevan meč protiv kvalitetnog protivnika. Za nas je ovo jako važna utakmica, kao i za njih. Pozitivan rezultat može nam donijeti dodatno samopouzdanje za nastavak prvenstva", poručio je Marinović.

Trener Banjalučana je naglasio da će detalji odlučivati pobjednika, te da Borac mora zadržati ritam i koncentraciju od prvog do posljednjeg minuta.

"U prošloj utakmici sa Zrinjskim (0:1) nedostajalo nam je konkretnosti u završnici i kvalitet u posljednjem pasu. Radili smo na tome tokom sedmice i očekujem napredak. U derbijima ne stvarate mnogo šansi, zato je realizacija presudna".

Strateg Banjalučana nema kadrovskih problema osim što neće moći da računa na Viktora Rogana (slomio ključnu kost na pripremama u Antaliji, prim.aut), a svi ostali će biti u konkurenciji za sastav.

Centarfor Borca Luka Juričić, koji je i prvi strijelac šampionata sa 16 golova, izjavio je da je atmosfera u svlačionici banjalučkog kluba na visokom nivou uprkos remiju sa Veležom u prvom proljećnom kolu u Mostaru (0:0).

"Imamo negativan skor u prve dvije utakmice protiv Zrinjskog i to nam daje dodatni motiv. Još više skontrisani ulazimo sutra i od prvog minuta idemo pa pobjedu", istakao je Juričić.

Osvrnuo se i na slabiju realizaciju u Mostaru protiv Veleža, ali podsjetio da je Borac najefikasnija ekipa lige (44 pogotka, prim.aut).

"Podbacili smo u prvoj utakmici u Mostaru, posebno u završnici. Ipak, mi smo ekipa koja je postigla najviše golova u ligi i vjerujem da realizacija neće biti upitna u nastavku prvenstva", poručio je napadač Borca.

Dodao je da je sutra u pitnaju samo jedna utakmica, s obzirom da se igra četvorokružno, biće još mnogo derbija do kraja sezone, ali da ovaj derbi može usmjeriti prvenstvo.

"Želimo da dokažemo da smo najkvalitetnija ekipa u ligi, da odbranimo domaći teren i sačuvamo tri boda", zaključio je centarfor Borca.

Meč će suditi najbolji bh. arbitar Irfan Peljto, a direktan prenos je na TV Arena Sport.

PREMIJER LIGA BIH - 21. KOLO:

Subota:

Borac - Zrinjski (16.00)

Nedjelja:

Široki Brijeg - Velež (13.00)

Sloga - Sarajevo (15.00)

Radnik - Posušje (15.15)

Ponedjeljak:

Željezničar - Rudar Prijedor (18.00)







