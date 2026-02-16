Nezapamćeni debakl Željezničara: Rudar Prijedor prvi put u istoriji slavio na "Grbavici", i to kako!

Posljednjeplasirani tim Premijer lige BiH očitao pravu lekciju Sarajlijama.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Fudbaleri Rudar Prijedor prekinuli su seriju od pet utakmica bez pobjede u Premijer ligi BiH, i to na "Grbavici" protiv Željezničara, gdje su večeras slavili prvi put u istoriji. I to ubjedljivo!

Posljednjeplasirani tim bh. elite očitao je pravu fudbalsku lekciju Sarajlijama i može se slobodno reći rutinski došao do pobjede, tek četvrte u sezoni.

ŽELJEZNIČAR - RUDAR PRIJEDOR 0:3 (0:1)

/Bolivar 8, Puentes 48, Romera 71/

Već u četvrtom minutu "rudari" su ozbiljno zaprijetili kada je Grbić odlučio da šutira iz daljine, ali je Muftić uspio da odbrani njegov šut. Kao da ovo nije bilo dovoljno upozorenje za domaće, koji su četiri minuta kasnije dopustili novu šansu. Ovaj put Prijedorčani su je iskoristili, a strijelac za 0:1 bio je Bolivar.

Sjajnu priliku gosti su imali nakon pola sata igre, kada Romera sa svega nekoliko metara nije uspio da pogodi cilj, dok je i Mohedano zaprijetio u finišu prvog poluvremena, tako da su domaći mogli biti zadovoljni sa samo jednim primljenim golom u prvih 45 minuta.

Nije Željezničar imao snage da uzvrati. Viđena je potpuno jalova igra "plavih", pa su domaći navijači zvižducima ispratili svoje ljubimce na pauzu između dva poluvremena.

Ipak, kako su igrali u prvom, tako su otvorili i drugo poluvrijeme. Novi šok za pristalice Željezničara viđen je u 48. minutu kada je Puentes, baš kao i Bolivar, postigao prvenac u sezoni i odveo Rudar Prijedor na 2:0.

Tek nakon dva primljena gola domaći su koliko-toliko zaigrali bolje. U 70. minutu Prokop je traljavo šutirao iz veoma dobre pozicije, a kazna je ekspresno stigla već u narednom napadu.

Tim Perice Ognjenovića odigrao je još jedan sjajan kontranapad, koji je fenomenalnim golom za 0:3 pretvorio Romera.

Omali su Prijedorčani još nekoliko dobrih šansi, ali je Mutfić branio koliko je mogao.

Ni dolazak novog trenera nije pomogao Željezničaru, koji već devet mečeva u nizu ne zna za trijumf. Od planirane borbe za vrh tabele i eventualni izlazak u Evropi, sarajevski "plavi" bliži su borbi za opstanak, tako da se krizi na "Grbavici" ne nazire kraj.

Prijedorčani, s druge strane, sa večerašnja tri boda, ponovo su u igri za opstanak jer su Radnik i Posušje udaljeni samo tri boda.