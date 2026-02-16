logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Povratak na "Grbavicu": Armin Hodžić potpisao za Željezničar

Povratak na "Grbavicu": Armin Hodžić potpisao za Željezničar

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Vezista rođen u Tuzli već je nastupao za sarajevski tim, a u BiH je još igrao za Slobodu iz Tuzle.

Armin Hodžić Izvor: Promo/FK Željezničar/Adem Ćatić

Fudbalski klub Željezničar i Armin Hodžić (25) ozvaničili su saradnju potpisom ugovora do ljeta 2028. godine. Vezista se tako vratio na "Grbavicu" nakon što je dvije i po godine igrao u Turskoj.

Armin Hodžić rođen je 29. februara 2000. godine u Tuzli. Prošao je Slobodinu školu fudbala, a zatim igrao i za seniore Slobode. Uslijedio je period u Alkoronu i Estorilu u Španiji, a potom u januaru 2022. godine stiže u Željezničar. U dresu sarajevskog kluba odigrao je 46 utakmica na kojima je postigao osam pogodaka.

Na ljeto 2023. godine prelazi u turski Hatajspor, a posljednjih šest mjeseci bio je na pozajmici u Manisi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Željezničar Premijer liga BiH transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC