Željezničar i Rudar Prijedor na "Grbavici" zatvaraju 21. kolo Premijer lige BiH

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Rudar Prijedora u ponedjeljak od 18 časova gostuju sarajevskom Željezničaru u posljednjoj utakmici 21. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Željezničar i Rudar Prijedor Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Nakon što je strateg Želje Slaviša Stojanović pozvao na oprez rekavši da Prijedorčani svima mogu da naprave problem, Perica Ognjenović, trener gostujućeg tima je istakao da očekuje izuzetno težak zadatak protiv kvalitetnog protivnika, ali i da se situacija u ekipi stabilizuje nakon problema sa povredama.

"Imamo par igrača koji su izašli iz povreda i sada hvataju pravi ritam. Nakon još nekoliko treninga vidjećemo na koga možemo računati od prvog minuta, a ko će eventualno priliku čekati s klupe", rekao je Ognjenović.

U međuvremenu, klub je potvrdio i kadrovske promjene. Žuto-plave redove napustio je Mihajlo Savanović, dok je u klub stiglo novo pojačanje u napadu.

Posljednje pojačanje Rudara je 26-godišnji napadač Aleksa Mrđa, od kojeg se očekuje da donese dodatnu konkurenciju i efikasnost u ofanzivnom dijelu ekipe.

Oba tima imaju imperativ pobjede, s obzirom da je Željo posljednji prvenstveni trijumf ostvario 18. oktobra prošle godine a nakon toga nije slavio na čak devet mečeva.

S druge strane, gosti iz Prijedora su posljednji na tabeli i sigurno žele da barem ostanu neporaženi u Sarajevu što im je pošlo za rukom na četiri posljednja međusobna duela sa Željom.

Utakmicu na "Grbavici" će suditi Josip Martinović iz Čapljine, a direktan prenos je na TV Arena Sport.



(MONDO)

