Još jedan novajlija u Prijedoru: Banjalučanin Aleksa Mrđa novi napadač "rudara"

Prijedorčani angažovali novo pojačanje.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Banjalučanin Aleksa Mrđa je novi napadač Rudar Prijedora.

Mrđa (26) igra na poziciji napadača i posljednje je pojačanje prijedorskih "žuto-plavih", koji su ove zime mnogo mijenjali, tako da Perici Ognjenoviću ostaje da što prije uklopi sve novajlije, kako bi se krenulo ka opstanku u Premijer ligi BiH.

"Visoki ofanzivac će našem stručnom štabu donijeti jednu opciju više u napadu i od njega očekujemo da popravi efikasnost ekipe u nastavku prvenstva", saopšteno je iz prijedorskog premijerligaša.

Mrđa je u dosadašnjoj karijeri promijenio veliki broj klubova, a posljednji angažman imao je u Dordoju iz Biškeka. Takođe, u Kirgistanu je nosio i dres Abdiš-Ata Kanta. Prije toga na Malti je igrao za Santa Lusiju, a jedno vrijeme proveo je i u albanskom Fljamurtariju.

Karijeru je počeo u omladinskim selekcijama Krupe, zatim Voždovca, a nastupao je i za beogradsku Lokomotivu, Inđiju, BSK iz Borče, kraljevačku Slogu, Rad, Dobanovce i crnogorsko Jedinstvo iz Bijelog Polja.

Rođen je u Banjaluci 15. avgusta 1999. godine.