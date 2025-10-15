logo
"Mirka hoće da se razvede, svi su mi okrenuli leđa": Iskaz Vujadina Savića u tužilaštvu

Autor V.K. Izvor mondo.rs
0

Vujadin Savić je zbog ucenjivanja eksplicitnim slikama i snimcima u lošem zdravstvenom stanju, kao i cijela njegova porodica.

iskaz vujadina savića u tužilaštvu Izvor: M.P./ATAIMAGES

Nakon hapšenja transrodne osobe  A. K. (21), koja je osumnjičena da je ucjenjivala Vujadina Savića navodnim slikama i
snimcima, bivši fudbaler se, prema izvorima srpskih medija, tokom davanja iskaza pred tužiocem neprestano preznojavao, naveo je da trpi užasno maltretiranje i ucjenjivanje duže vrijeme.

Tokom saslušanja, Savić je sve vrijeme zamuckivao, udarao se u glavu, tresao se i jedva opisao u kakvoj se situaciji našao.

"On je istakao da je osoba koja ga je ucjenjivala vremenom povećavala svoje zahtjeve", navodi izvor.

Vujadin je zbog toga u lošem zdravstvenom stanju, kao i cijela njegova porodica.

"On je ispričao da njegova supruga, popularna glumica Mirka Vasiljević sa kojom ima četvoro djece, hoće da se razvede i da su ga svi napustili i okrenuli mu leđa. U nekoliko navrata je prekidao iskaz jer je plakao zbog cjelokupne situacije u kojoj se našao", navodi  izvor.

A. K. (21), je prema navodima od Savića tražio sumu od oko 50.000 evra.

(Republika, Mondo)

