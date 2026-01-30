logo
Vujadin Savić ponovo napadnut: Nepoznati muškarac ga udario ispred teretane, završio s Mirkom u policiji

Autor Dragana Tomašević
0

Vujadin Savić opet je bio meta javnosti nepoznatih osoba koje su ga vrijeđale i maltretirale ispred sportskog objekta

vujadin savić napadnut ispred teretane Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Bivši fudbaler Vujadin Savić, ponovo je napadnut samo mjesec i po dana nakon incidenta u jednom tržnom centru.

Savić je nedavno fizički napadnut ispred teretane na Konjarniku, u kojoj redovno trenira. Prema navodima izvora bliskih istrazi, incident se dogodio u večernjim satima, kad mu je prišao zasad nepoznati muškarac i bez povoda ga udario.

"Vujadin je napadnut ispred teretane na Konjarniku. Prišao mu je nepoznati muškarac i fizički ga napao. Nakon incidenta, Savić je zajedno sa suprugom Mirkom Vasiljević otišao u policiju kako bi dao izjavu i prijavio događaj. Tom prilikom izuzeti su i snimci sa sigurnosnih kamera u okolini objekta", navode iz emisije "Ekskluzivno".

Prema nezvaničnim informacijama, Savić u napadu nije zadobio teže tjelesne povrede. Istraga će utvrditi sve okolnosti.

Ovo nije prvi neprijatan incident s kojim se bivši fudbaler suočava u posljednje vrijeme. Početkom decembra prošle godine Savić je s prijateljima boravio u jednom beogradskom tržnom centru, gdje je, prema svjedočenjima, grupa mladića najprije počela da ga verbalno provocira. Situacija je ubrzo eskalirala u fizički sukob.

Pogledajte:

Savić se tada, uz pomoć jednog prijatelja, odbranio, a veći incident je izbjegnut jer su mladići pobjegli s lica mjesta. Snimak tog događaja ubrzo se pojavio na društvenim mrežama, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i dodatne spekulacije o motivima napada.

(Kurir, MONDO)

