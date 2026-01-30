Vujadin Savić opet je bio meta javnosti nepoznatih osoba koje su ga vrijeđale i maltretirale ispred sportskog objekta

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Bivši fudbaler Vujadin Savić, ponovo je napadnut samo mjesec i po dana nakon incidenta u jednom tržnom centru.

Savić je nedavno fizički napadnut ispred teretane na Konjarniku, u kojoj redovno trenira. Prema navodima izvora bliskih istrazi, incident se dogodio u večernjim satima, kad mu je prišao zasad nepoznati muškarac i bez povoda ga udario.

"Vujadin je napadnut ispred teretane na Konjarniku. Prišao mu je nepoznati muškarac i fizički ga napao. Nakon incidenta, Savić je zajedno sa suprugom Mirkom Vasiljević otišao u policiju kako bi dao izjavu i prijavio događaj. Tom prilikom izuzeti su i snimci sa sigurnosnih kamera u okolini objekta", navode iz emisije "Ekskluzivno".

Vidi opis Vujadin Savić ponovo napadnut: Nepoznati muškarac ga udario ispred teretane, završio s Mirkom u policiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: ATA Images/Antonio Ahel Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: ATA / Antonio Ahel Br. slika: 13 13 / 13

Prema nezvaničnim informacijama, Savić u napadu nije zadobio teže tjelesne povrede. Istraga će utvrditi sve okolnosti.

Ovo nije prvi neprijatan incident s kojim se bivši fudbaler suočava u posljednje vrijeme. Početkom decembra prošle godine Savić je s prijateljima boravio u jednom beogradskom tržnom centru, gdje je, prema svjedočenjima, grupa mladića najprije počela da ga verbalno provocira. Situacija je ubrzo eskalirala u fizički sukob.

Pogledajte:

Savić se tada, uz pomoć jednog prijatelja, odbranio, a veći incident je izbjegnut jer su mladići pobjegli s lica mjesta. Snimak tog događaja ubrzo se pojavio na društvenim mrežama, što je izazvalo veliku pažnju javnosti i dodatne spekulacije o motivima napada.

Vidi opis Vujadin Savić ponovo napadnut: Nepoznati muškarac ga udario ispred teretane, završio s Mirkom u policiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zorana Mandic/ATAIMAGES Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: M.P./ATAIMAGES Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: M.P./ATAIMAGES Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 9 9 / 9 AD

(Kurir, MONDO)