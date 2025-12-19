Vujadin je bio u društvu prijatelja kada su na njih nasrnuli mladići.
Bivši fudbaler Vujadin Savić napadnut je u tržnom centru Galerija u Beogradu.
Prema snimku koji se pojavio na društvenoj mreži Instagram, Savića su iz za sada nepoznatog razloga fizički napala dvojica muškaraca dok je mirno šetao sa prijateljem.
Vujadin Savić napadnut u tržnom centru: Pojavio se snimak tuče (Video)
Vujadin Savić uspio je da se odbrani, a na sreću, situacija nije eskalirala i nije došlo do težih posljedica niti većeg incidenta.
(Mondo.rs)