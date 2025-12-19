Vujadin Savić napadnut u tržnom centru: Pojavio se snimak tuče (Video)

Vujadin je bio u društvu prijatelja kada su na njih nasrnuli mladići.

Izvor: Instagram/Printscreen/srbija_showbizz

Bivši fudbaler Vujadin Savić napadnut je u tržnom centru Galerija u Beogradu.

Prema snimku koji se pojavio na društvenoj mreži Instagram, Savića su iz za sada nepoznatog razloga fizički napala dvojica muškaraca dok je mirno šetao sa prijateljem.

Vujadin Savić uspio je da se odbrani, a na sreću, situacija nije eskalirala i nije došlo do težih posljedica niti većeg incidenta.

(Mondo.rs)