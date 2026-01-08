"Inspektor u civilu mi kaže 'Ma ko te j..e kad nisi htio u Partizan'"

Igrači i trener Zvezde iz šampionske sezone 2013/14 evocirali su uspomene na dramatične dane.

Izvor: YouTube/Crvena zvezda

Crvena zvezda je objavila novu epizodu dokumentarca o svojoj šampionskoj tituli osvojenoj u sezoni 2013/14. Bivši igrači crveno-bijelih prisjećali su se velike tenzije poslije čak četvrtog kiksa u uvodnih osam kola - poraza protiv Čukaričkog u gostima 2:0.

I Partizan, branilac titule, posrtao je na početku sezone, (0:0 u Nišu, poraz od Vojvodine 1:2), ali je Zvezda u uvodnih sedam kola izgubila od Javora (1:2) i Voždovca (0:1), uz neriješen meč protiv Donjeg Srema kod kuće (2:2). Poslije toga, u 8. kolu, izgubila je i od Čukaričkog.

"Kad smo izgubili od Čuke tamo bilo je mnogo nervoze. Primili smo naivne golove i kad je bio kraj utakmice, navijači su već bili pripremljeni. Imali su teniske loptice natopljene vodom i jedan me pogodio u ruku, pa je pola sata nisam osjećao", rekao je nekadašnji ofanzivac Zvezde Nejc Pečnik.

"Još mi je žena došla da me gleda, pa mi je mahala. Odmahnuo sam joj samo 'Bježi bre', spustio glavu dole i otišao u svlačionicu. Tamo smo bili sat vremena, bila je baš loša atmosfera, nervoza...", dodao je Slovenac.

Marko Petković bio je desni bek Zvezde i pamti veliku tenziju.

"Sjedili smo u svlačionici dok se skroz nije 'očistio' taj dio Beograda, da bismo mogli da dođemo na 'Marakanu'. I tada se dogodio jedan zanimljiv detalj, kada sam izlazio iz svlačionice. Pratila nas je cela 'konjica' policije, dočekali su nas inspektori u civilu i jedan mi je rekao 'ma... kad nisi htio da ideš u Partizan'. Na svu muku...", rekao je Marko Petković.

Trener Stojanović otišao u bolnicu

Trener Zvezde Slaviša Stojanović sjedio je na klupi suprotno savjetu ljekara, a u drugom dijelu nije bio na svom mjestu jer mu je pozlilo, pa je završio u bolnici.

"Prije utakmice sa Čukaričkim sam sa dr Popićem bio na pregledima i preporuka je bila da ne vodim taj meč. Naravno, izašao sam sa ekipom da vodim i sjećam se da je na tribinama iza klupa bilo strašno vrijeđanje. Moj pomoćnik Bratislav Živković, inače miran čovjek, htio je da se fizički obračuna sa tim ljudima. To me je dodatno pogodilo, jer su se pominjale stvari koje nisu bile ni izbliza istinite, od finansijskih stvari, do vokabulara kakav znate kakav je".

Trener Čukaričkog bio Vladan Milojević Za Čukarički su na tom meču igrali Nikola Stojiljković i Filip Stojković, članovi Zvezdinog tima koji je nekoliko godina kasnije pisao istoriju na Marakani. Trener je bio Vladan Milojević, najbolji i najznačajniji Zvezdin trener u postbarijevskog eri.

"Doktor mi je u poluvremenu zabranio da vodim meč, pa smo izgubili, pa ti onda sve to tri puta teže pada", dodao je slovenačko-srpski stručnjak.

Marko Petković bio je na klupi i pomislio je da je Stojanović otišao.

"U tom trenutku ne znaš šta se dešava, ne pada mi na pamet da mu je pozlilo. Pomislio sam da čovjek više ne može da gleda i da je otišao iz kluba. A, onda sam čuo da je završio u bolnici. To govori o stepenu panike i pritiska koji se osjećao kod nas. Nije normalno da poslije negativnog rezultata fudbalske utakmice u poluvremenu završiš u bolnici", kazao je on.

Miloš Ninković bio je jedan od Zvezdinih lidera i pamti da je treneru Stojanoviću bilo narušeno zdravlje.

"Pogledajte njegove slike kada je došao i na kraju sezone. To su dva različita čovjeka. Ali nikad nije htio da traži izgovore. Sami smo to vidjeli, jednostavno iz dana u dan vidiš da se čovjek mijenja fizički", pamti Ninković.