Da li će Dončić igrati protiv Srbije u Beogradu? Oglasio se Košarkaški savez Slovenije

Poslednja pripremna utakmica pred Evropsko prvenstvo za Srbiju biće protiv Slovenije u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

Spekulisalo se prethodnih dana da li će najbolji slovenački košarkaš igrati u Beogradu, ali se čini da sada više nema dileme! Luka Dončić dolazi u Srbiju i u Beogradskoj areni će nastupiti na posljednjoj kontrolnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo, protiv "orlova".

Duel Srbije koju predvodi Nikola Jokić i Slovenije koju predvodi Luka Dončić trebalo bi da privuče ogromnu pažnju medija u Evropi i SAD. Ljubitelji košarke širom sveta biće zainteresovani za ovaj spektakl, koji će se pred punim tribinama Beogradske arene igrati u četvrtak od 20 časova.

"Luka Dončić protiv Letonije na sreću nije ozbiljnije povrijeđen. U pitanju je samo kontuzija desnog kolejna.Poslije slobodnog dana u nedjelju, Luka se vratio u tim. Slovenija nastavlja pripreme u punom sastavu", navodi se u saopštenju Košarkaškog saveza Slovenije.

Podsjećamo, jedan od najboljih igrača današnjice je zbog povrede napustio meč protiv Letonije i to je zabrinulo navijače u Sloveniji. Odmah poslije meča su stigle nezvanične informacije da povreda nije ozbiljnije prirode, a sada su to potvrdili i iz Košarkaškog saveza Slovenije - što je dobra vijest i za ljubitelje košarke u Srbiji.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!