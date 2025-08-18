logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li će Dončić igrati protiv Srbije u Beogradu? Oglasio se Košarkaški savez Slovenije

Da li će Dončić igrati protiv Srbije u Beogradu? Oglasio se Košarkaški savez Slovenije

Autor Dragan Šutvić
0

Poslednja pripremna utakmica pred Evropsko prvenstvo za Srbiju biće protiv Slovenije u Beogradskoj areni.

Luka Dončić će igrati protiv Srbije Izvor: MN PRESS

Spekulisalo se prethodnih dana da li će najbolji slovenački košarkaš igrati u Beogradu, ali se čini da sada više nema dileme! Luka Dončić dolazi u Srbiju i u Beogradskoj areni će nastupiti na posljednjoj kontrolnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo, protiv "orlova".

Duel Srbije koju predvodi Nikola Jokić i Slovenije koju predvodi Luka Dončić trebalo bi da privuče ogromnu pažnju medija u Evropi i SAD. Ljubitelji košarke širom sveta biće zainteresovani za ovaj spektakl, koji će se pred punim tribinama Beogradske arene igrati u četvrtak od 20 časova.

"Luka Dončić protiv Letonije na sreću nije ozbiljnije povrijeđen. U pitanju je samo kontuzija desnog kolejna.Poslije slobodnog dana u nedjelju, Luka se vratio u tim. Slovenija nastavlja pripreme u punom sastavu", navodi se u saopštenju Košarkaškog saveza Slovenije.

Podsjećamo, jedan od najboljih igrača današnjice je zbog povrede napustio meč protiv Letonije i to je zabrinulo navijače u Sloveniji. Odmah poslije meča su stigle nezvanične informacije da povreda nije ozbiljnije prirode, a sada su to potvrdili i iz Košarkaškog saveza Slovenije - što je dobra vijest i za ljubitelje košarke u Srbiji.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić Srbija Slovenija Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC