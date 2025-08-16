logo
Poznato stanje Luke Dončića: Stigle nove vijesti o povredi

Autor Tijana Jevtić
Luka Dončić neće dugo odsustvovati.

Luka Dončić povreda stanje Izvor: MN PRESS

Luka Dončić je u pripremnom meču sa reprezentacijom Slovenije doživio povredu. Izgledalo je strašno i Slovenac je morao hitno van terena, ali čini se da će NBA zvijezda, ipak, moći da nastavi turneju sa timom. Predviđanja su da povreda nije teža, te da će Dončić zaigrati već u Beogradu.

Reprezentacija Slovenije igraće posljednji pripremni meč pred Evropsko prvenstvo u Beogradu. Najavljen je spektakl u Areni, ali sve je zabrinula vijest o povredi Luke Dončića u prijateljskom meču protiv Letonije. Pri vođstvu gostiju 66:52 u trećoj četvrtini, Luka je povrijedio koljeno nakon što je na njega pao saigrač Gregor Hrovat.

Ipak, kako javlja "Athletics" povreda NBA zvijezde nije ozbiljna i trebalo bi brzo da se vrati na parket. Zbog toga se očekuje da ćemo Slovenca vidjeti već u Beogradu, gdej će reprezentacija Slovenije odmeriti snage u dupke punoj Areni 21. avgusta.

Dok se nije povrijedio Dončić je ubacio 26 poena i bio je ubjedljivo najbolji na terenu.

