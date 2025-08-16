Luka Dončić se povrijedio, panika pred Eurobasket!

Najbolji slovenački košarkaš doživio je udarac u koljeno i morao da napusti igru.

Slovenački NBA superstar Luka Dončić (26) povrijedio se u subotnjoj pripremnoj utakmici za Eurobasket protiv Letonije. U meču odigranom u Ljubljani, pri vođstvu gostiju 66:52 u trećoj četvrtini, Luka je povrijedio koleno nakon što je na njega pao saigrač Gregor Hrovat.

Udarac je očigledno učinio da Dončića zaboli koljeno, pa je samo sjeo na stolicu ispod koša i gestikulirao ka selektoru Aleksanderu Sekuliću da ga izvede iz igre. Nekoliko stolica dalje sjedio je njegov ota cSaša Dončić.

Pogledajte tu situaciju i Lukin izlazak iz igre. Do tog trenutka ubacio je 26 poena.

Slovenačka reprezentacija gostovaće Srbiji u četvrtak, 21. avgusta, u "generalnoj probi" za Evropsko prvenstvo koje počinje 27. avgusta. Slovenija će igrati u Grupi D u Poljskoj, uz Island, Francusku, Belgiju, Izrael i domaću selekciju. Plasman u nokaut fazu izboriće četiri ekipe.

