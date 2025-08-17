logo
Luka Dončić psovao sudije na srpskom: Prišao svakom od njih, cijeli Balkan zna šta je rekao

Autor Dragan Šutvić
0

Pogledajte kako je Luka Dončić psovao sudije na srpskom jeziku poslije poraza Slovenije od Letonije.

Luka Dončić psuje na srpskom Izvor: Screenshot/X/@malasirena111

Jedan od najboljih košarkaša sveta Luka Dončić blistao je prethodne večeri u dresu Slovenije, ali to nije bilo dovoljno da njegova reprezentacija ostvari pobjedu nad Letonijom u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za Eurobasket (100:88). Iako je Dončić ubacio čak 26 poena, sredinom treće dionice morao je iz igre zbog povrede i više se nije vraćao na parket, sem u posljednjim sekundama kada je imao obračun sa sudijama.

Navikli smo već od Luke Dončića da burno reaguje na sudijske odluke, tako da je i ovoga puta imao šta da kaže arbitrima koji su mu se zamerili jer ga nisu dovoljno zaštitili. Pogledajte njegovu reakciju na kraju utakmice:


Nije potrebno biti profesionalni "čitač sa usana" da bi se vidjelo šta je to Luka Dončić poručivao sudijama. U pitanju su više nego sočne psovke na srpskom, koje najčešće i čujemo od njega u ovakvim situacijama. Tada mu se "otmu" i očigledno je navikao da psuje na srpskom, možda i u nadi da će proći bez kazne.

Zbog toga je recimo imao prosjek od 15 tehničkih grešaka u NBA ligi od 2020. do 2023. godine, dok je prošle sezone imao ukupno 13. Od toga, osam u dresu Lejkersa, a pet kao igrač Dalasa.

Već nekoliko mečeva na pripremama Luka Dončić propustio je zbog povrede, tako da je sasvim izvjesno da ga neće biti ni u susretu protiv Velike Britanije 19. avgusta, a neizvjestan je i za susret sa Srbijom koji je zakazan 21. avgusta u "Beogradskoj areni", kao generalna proba za dva tima uoči Eurobasketa.

U pitanju je kontuzija koljena koja je zabrinula cijelu Sloveniju. Podsjetimo, Slovenija će igrati u Grupi D u Poljskoj, uz Island, Francusku, Belgiju, Izrael i domaću selekciju. Plasman u nokaut fazu izboriće četiri ekipe.

