Luka Dončić uzeo klincu 20 evra i napravio se lud...

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Slovenac je prihvatio novčanicu i okrenuo se, ostavivši dječaka u potpunom šoku.

luka doncic uzeo djecaku novcanicu od 20 evra Izvor: Twitter/@LukaUpdates

Slovenački as Luka Dončić priredio je jednom mladom Litvancu scenu koju nikad neće zaboraviti. NBA superstar davao je autograme nakon pripremnog meča za Eurobasket, kada mu je fan dao novčanicu od 20 evra.

Kada je vidio novac, Dončić je uzeo i "mrtav hladan" se okrenuo, praveći se da će da samo ode sa novčanicom. Ipak, da mališanu ne bude previše neprijatno, brzo se Luka nasmijao, okrenuo ka njemu i dao mu autogram, koji će sigurno dugo, dugo čuvati.

Pogledajte tu scenu: 

Dončić je ovog avgusta na pripremama sa nacionalnim timom za Evropsko prvenstvo i u četvrtak će gostovati Srbiji u utakmici koja će biti odigrana u Beogradskoj areni. Navijči su bili zabrinuti u subotu kada su vidjeli da se povrijedio u meču protiv Letonije. Srećom, nedugo poslije toga stigle su dobre vijesti o stanju njegovog koljena.

To znači da će i dječaci i djevojčice u Beogradu imati priliku da mu traže autogram poslije meča u Areni.

(MONDO)

