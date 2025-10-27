Saša Obradović o Džordanu Nvori i Džeredu Batleru: "Valjda će čudo da se desi"

Trener Crvene zvezde Saša Obradović pričao je sa novinarima pred duplu evroligašku nedjelju i utakmicu sa Asvelom, a novinare je najviše zanimalo stanje Nvore i Batlera.

Izvor: MN PRESS

Crvenu zvezdu Meridianbet čeka duplo evroligaško kolo. Oba meča igraju u Beogradu, prvo protiv Asvela u Areni (utorak 19 časova), pa u četvrtak gostuje u Pioniru ekipi Makabija (20.05h). Ono što navijače najviše zanima je situacija sa Džordanom Nvorom i Džaredom Batlerom i da li će oni zaigrati.

"Nvora nije trenirao, ali je pitanje njegovog nastupa i dalje otvoreno. Valjda će čudo da se desi. Što se Batlera tiče, vidjećemo da li može da se registruje do sutra. Na pregledima je, vidjećemo da li će moći da se osposobi, ne samo fizički, već i papirološki. Donijećemo odluku na dan utakmice", rekao je Saša Obradović na otvorenom treningu pred meč sa francuskim timom.

Za Nvoru su se prvo pojavile informacije da je povrijedio Ahilovu tetivu, Zvezda je to ekspresno demantovala i rekla da nije povređen. Onda je poslije meča sa Megom Obradović otkrio da je Džordan ipak povrijeđen i da je na terapijama, ali da je u pitanju problem sa listom...

"Ne može Batler u jednom treningu da riješi"

Saša Obradović naglasio je da Zvezda oprezno pristupa svemu, pa tako i novom pojačanju Batleru.

"Mnoge ekipe imaju probleme sa povredama, nedostaje mnogo kvalitetnih igrača. Svaka utakmica sa novim igračima je nova hemija. I kada Batler dođe da igra, ne može da se riješi u jednom treningu. Očekujem pristup kao protiv Mege, da budemo agresivni, vjerujem da će biti dobro, možda i sa nerazumijevanjem, ali to je proces, važan je voljni momenat. Miljenović je igrao odlično prvo kolo, pokazao je da se ne plaši. Nama su neophodni njegovi dobri minuti. Što se Dobrića tiče, dugo nije igrao, nepoznanica je, potrebno je imati prag tolerancije. Neka radi ono u čemu je dobar, a to je odbrana. I biće to super."

Upitan je potom za taktiku za Asvel, tim sa kojim je vodio velike bitke kada je bio u Monaku.

"Moramo da budemo agresivni i u napadu i u odbrani, kao što smo radili u nekim prethodnim mečevima. Tako mora, da ne prestajemo. Moramo da imamo konstantan ritam tokom svih 40 minuta. Ne možemo još da igramo u sporijem ritmu, mada je to ponekad i potrebno", jasan je Obradović.

(MONDO)