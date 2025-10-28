logo
Navijači bijesni, traže objašnjenje: Zvezda gostuje Makabiju, Izraelci digli glas zbog "kontroverzne" odluke

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Makabi dozvolio prisustvo navijača Zvezde, ali to se ne sviđa izraelskim pristalicama.

Navijači Makabija nezadovoljni odlukom kluba Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Asvela u 7. kolu Evrolige, dok će u duplom kolu "gostovati" Makabiju iz Tel Aviva u Pioniru u četvrtak od 20.05. Izraelski tim je odlučio da se zahvali Beogradu na gostoprimstvu u posljednje dvije sezone i dopusti prisustvo gostujućim navijačima.

Tek od početka aktuelne sezone Makabi je dobio dozvolu da ima podršku svojih pristalica u Beogradu i njih je za sada najviše bilo 200 u dvorani "Aleksandar Nikolić". Ovog puta "mimo pravila" košarkaši Zvezde će imati podršku oko 1.000 navijača koliko će ulaznica biti pušteno u prodaju. 

Naravno, ovo je sa oduševljenjem prihvaćeno u taboru kluba sa Malog Kalemegdana, dok navijači Makabija nisu baš presrećni zbog ove odluke jer će gotovo sigurno biti nadjačani.

Navijači Makabija
Izvor: MN PRESS

Cijena za ovu utakmicu je oko 70 evra, a procenjeni prihod kluba od prodaje srpskim navijačima je oko 70.000 evra, piše izraelski "Sport5".

Navijači Makabija su na društvenim mrežama komentarisali ovu odluku kluba i uglavnom ističu da će izgubiti osjećaj domaćeg terena. Kako navodi pomenuti izvor kontaktirali su klub povodom ovog pitanja i nezadovoljni su ovom odlukom.

Tagovi

košarka Makabi Tel Aviv KK Crvena zvezda Evroliga

