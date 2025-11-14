Nova "povreda" u Zvezdi, legendarna mačka je morala kod veterinara

Poslije serije povreda u Crvenoj zvezdi pojavila se informacija i o tome da je mačka Ljubica morala kod veterinara.

Izvor: MN PRESS

Povrede prave ogromne probleme u Crvenoj zvezdi, ali se ne dešavaju samo igračima. Saša Obradović je poslije pobjede protiv Monaka otkrio i da se jedan trener povrijedio, a danas je stigla informacija i o povredi mačke Ljubice. U pitanju je mačka koja je jedan od zaštitnih znakova crveno-bijelih i koja praktično živi u "Pioniru".

"Pošto nisi bila raspoložena prethodnih dana i manje si jela, odveli smo te kod veterinara. Nisi bila oduševljena i pomalo me mrziš, ali si sada dobro. Imala si problem sa zubom, bolio te. Riješeno je to, moralo je da se očisti, ali zato nisi mnogo jela i dlaka ti nije na zavidnom nivou. Krvna slika ti je super, neki parametar jetre je blago povišen, ali kažu da nije strašno. Kažu da sjajno izgledaš i djeluješ za mačku koja je stara više od 15 godina. Bježiš od mene po hali, ali se nadam da ćeš mi oprostiti. Eto, samo da ti javim i objasnim što sam te maltretirala", piše na tviter profilu napravljenom baš za mačku Ljubicu.

Djevojka koja održava profil je objavila i fotografije i podijelila dobre vijesti o mački koja navija za Crvenu zvezdu.

Ko je sve povrijeđen u Zvezdi?

U Crvenoj zvezdi je trenutno "bolnica", ima dosta povrijeđenih igrača. Dobra vijest je i da su neki blizu povratka na teren poput Džordana Nvore i Devontea Grejema. Loša vijest je što se povredio Ebuka Izundu, kao i što Čima Moneke nije igrao duplo kolo Evrolige, ali bi trebalo da bude spreman za naredne mečeve.

Ovako trenutno izgleda lista povrijeđenih igrača u Zvzedi: Ajzea Kenan, Tajson Karter, Devonte Grejem, Džordan Nvora, Čima Moneke, Hasijel Rivero, Ebuka Izundu, Džoel Bolomboj.