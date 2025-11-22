Partizan je pretrpio novi poraz na domaćem terenu, po "šablonu" iz prethodnih.

Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA

Partizan je doživio još jedan bolan poraz u Evroligi (od Fenerbahčea 99:87). Crno-bijeli su na domaćem terenu, u dupke punoj Beogradskoj areni, pokazali jako lošu igru u prvih 20 minuta i mada je tim Željka Obradovića u drugom poluvremenu uspio da djelimično povrati stabilnost, ponovljene greške u ključnim momentima koštale su Parni valjak preskupo.

Poslije katastrofalnog početka meča popravnog ipak nije bilo.

Partizan je nastavio niz stresnih utakmica i kao i sve prethodne i ova nije mogla da prođe bez "hladnog tuša" za crno-bijele. U 12. kolu Evrolige vidjeli smo nešto drugačiji tim - dosad smo navikli da pad ekipe Željka Obradovića vidimo u trećoj četvrtini, ali da je ekipa uglavnom požrtvovana na terenu. Sad je situacija bila potpuno drugačija, crno-bijeli su se u život vratili u trećoj dionici, ali je požrtvovanost igrača na terenu poprilično dovedena u pitanje.

Vidi opis Partizanove crne rupe koje vode na dno tabele: Porazi crno-bijelih liče jedni na druge Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Možda je Partizan doživio poraz protiv Olimpijakosa i Barselone, ali je sportskim rječnikom rečeno - ostavio srce na terenu. Protiv Fenerbahčea sve je izgledalo drugačije, šampion Evrolige je odmah preuzeo inicijativu, već u prvih šest minuta napravio ogromnu razliku, dok domaćin nije mogao da dođe do koša, ni do ideje kako da se sabere. Nizali su se promašaji u reketu, navijači su sa tribina iz minuta u minut bili sve glasniji, pružali podršku i zviždali pri svakom napadu rivala, da su još mogli da poentiraju umjesto igrača...

Ispostavilo se da to nije dovoljno kada oni glavni akteri, košarkaši, nisu na svom nivou.

Na kraju, Sterling Braun je prekinuo crni niz i Partizan je u šestom minutu došao do prvih poena (14:2). Mada ostatak četvrtine nije bio za pohvalu, igrači Fenera često su bili sami izvan linije 6,75 pa je šut za tri poena prosto bio poklonjen rivalu, a on je to sa uspjehom koristio. Statistika kaže 9/14 do poluvremena, s druge strane Partizan je imao 1/6 za tri poena u prvih 20 minuta. Možda je dovoljno reći da je do kraja ekipa iz Istanbula imala 15/29 što je 52 odsto šuta za tri poena.

Gdje je nastao problem?

Partizan je u meč ušao uz manjak koncentracije i previše individualnih akcija, pa je do prvih poena došao tek poslije šest minuta igre. Svako je htio na svoj način da izvuče tim iz crne rupe sa početka, kakva više nije rijetkost na utakmicama Partizana.

Početak i kraj meča protiv ASVEL-a, katastrofalnii pad u završnici protiv Monaka (0:22). Partizan na momente samo prestane da igra i nestane sa terena, a Evroliga je takmičenje u kojem svi timovi to kažnjavaju - bili oni "fenjeraš" ASVEL ili šampion Evrope Šarasa Jasikevičijusa.

Kada je na talasu podrške navijača crno-bijeli tim konačno bio "prokrvljen", njegovi pokušaji pretvorili su se u individualne pokušaje i u greške. Recimo, Isak Bonga je dva puta zaredom izgubio loptu i sve to pri jednocifrenom zaostatku Partizana (73:66), odnosno u momentima kada su crno-bijeli imali mogućnost da preokrenu meč. A, samo nekoliko minuta prije greške Nijemca, pogriješio je i Dvejn Vašington, kad je brzopleto riješio da šutne za tri poena, dok je na semaforu stajao rezultat (65:56), onda je stigao oštar odgovor Biberovića, koji je trojkom vratio dvocifrenu prednost svom timu.

Još jedan problem bila je vrlo loša odbrana Partizana, prije svega daleko od koša. Naročito pri šutu za tri poena, utisak je da su Nikolo Meli, Mikael Jantunen i Tarik Biberović u gotovo svakom trenutku bili slobodni da izvan linije 6,75 pocijepaju mrežicu Partizana. Doduše, njihovi procenti šuta to i govore - Jantunen 4-5 (80 odsto), Biberović 4-6 (67 odsto) i Meli 3-5 (60 odsto).

Na red su potom stigli i faulovi. Iskustvo Nika Kalatasa Partizanu donosi dobre odluke u tom segmentu, jer Grk uspijeva da faulira rivala prije pokušaja šuta i tako crno-bijelima daje takozvane "pametne" faulove. To smo primijetili i u susretu sa Fenerom - četiri faula i svaki od njih bio je od koristi crno-bijelima.

S druge strane, Partizan je tokom prethodnih sezona bolovao od iste boljke "malih faulova",o kojoj je vrlo često govorio i trener Željko Obradović. Uspjeli su igrači Partizana da poprave utisak na tom polju, da koriste bonus, ali problem pravi činjenica da male faulove uporno prave na šutu, pa samim tim rival ima priliku da dođe do poena, a to uglavnom uspješno i čini.

Šta je bilo pozitivno?

Partizan je u Evroligi postao poznat kao tim koji tradicionalno najlošije igra treću četvrtinu. Međutim, ono čime se tim Željka Obradovića napokon može pohvaliti definitivno je borbenost u prvih 10 minuta poslije poluvremena. U posljednja četiri meča Partizan je uspio da pobijedi u trećoj četvrtini.

Posebno je bilo važno vidjeti da ekipa iz Beograda nije klonula duhom poslije katastrofalnog prvog poluvremena, vratila se na teren spremna da preokrene. Ipak, greške, brzopletost, loše odluke u završnici treće četvrtine bile su preskupe protiv velikog Fenera. Svaku grešku Partizana, Fenerbahče je s uspjehom kažnjavao u kontranapadu.

Šta je rekao Željko Obradović?

Željko Obradović

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Vrlo često se govori o atmosferi u ekipi Partizana, čini se da trener Željko Obradović poslije poraza od Fenerbahčea nije bio raspoložen da govori o toj temi, pa je ljutito rekao: "Nemam problem da im kažem direktno ono što mislim i šta je dobro za tim. Moj posao je da radim ono što je dobro za tim. Ne znam kod koga se podigla temperatura, vjerovatno imaju tablete da se spusti temperatura. Preporučujem to najtoplije. Kod koga je to bilo? Nemam pojma i to me apsolutno ne zanima. Ne zanima me mišljenje ljudi sa strane."

"Koliko puta to treba da kažem? Šta vi pišete, šta će da kažu ovi ili oni? Ne bavim se time, moj telefon koristim za pozive, eventualno za neku poruku i da pogledam neki rezultat. Za to mi služi telefon. Ne čitam komentare. Da li me neko voli, aplaudira, da li misli da loše radim, da li je protiv mene? Partizan ima Upravu kluba koja će reagovati ako treba da se reaguje.

Ako je neko shvatio to ovako ili onako i da li se podigla temperatura kako vi kažete, to nema nikakve veze sa mnom. Čvrsto vjerujem da svoj posao radim na najbolji način. Znam koliko ulažem energije u ovaj klub, koliko ga volim i koliko želim da se odužim. Ako neko misli da nije dovoljno, sješćemo i razgovaraćemo. Život ide dalje. Nikakav problem", bio je jasan.







(MONDO, Tijana Jevtić)