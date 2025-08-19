Velika rivalka Ivane Španović suspendovana zbog dopinga!

Poznata Ukrajinka Marina Beh-Romančuk suspendovana je na četiri godine zbog dopinga.

Ukrajinska atletičarka Marina Beh-Romančuk (30) suspendovana je na četiri godine zbog korišćenja nedozvoljenih susptanci. U njenom uzorku pronađeni su metaboliti testosterona i zbog toga neće moći da se takmiči sve do 2029.

Beh-Romančuk je vicešampionka svijeta u skoku udalj i u troskoku, kao i trostruka učesnica Olimpijskih igara. Njen drugi pozitivni nalaz je pronađen u decembru prošle godine, a nakon toga je demantovala da je koristila testosteron.

Marinina odbrana bila je da je jedan ljekar tvrdio da njeno zdravstveno stanje i liječenje mogu objasniti povišen nivo (endogenog) testosterona. To obrazloženje nije prihvatilo nadležno tijelo za integritet u atletici zato joj neće biti smanjena uobičajena četvorogodišnja suspenzija.

Suspenzija je stupila na snagu 13. maja ove godine i ima pravo da se žali Sudu za sportsku arbitražu.

"Ne mogu više, iscrpljujuće je"

Nakon potvrđivanja kazne, Marina Beh-Romančuk oglasila se na društvenim mrežama.

"Više ne mogu da se borim na dva fronta, da očistim svoje ime pred nadležnim telom za integritet u atletici i za svoju budućnost u privatnom životu. To je nevjerovatno iscrpljujuće, prije svega emotivno i nosi uticaj na moje zdravlje. Nekada je važno stati i staviti svoje lične prioritete na prvo mjesto. Zato sam odlučila da se fokusiram na svoju porodicu i na svoje zdravlje", napisala je ona.

"Čim odluka nadležnih bude objavljena, izričito se neću slagati sa njom. Odbijam da potpišem bilo kakva dokumenta koja znače da priznajem krivicu, jer sam iskrena osoba i moja ljudskost i dignitet su mi važni. Boli me to što je moj slučaj tretiran bezobzirno i što nije sprovedena neophodna istraga. Shvatam da sve ovo otvara mnogo pitanja, pa ću uskoro dati veliki intervju, u kojem ću sve kazati iskreno", napisala je Beh-Romančuk

