Ivana Španović neće braniti svjetsko zlato? Uskoro pada konačna odluka

Autor Dragan Šutvić
0

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović ponovo na mjestu uspjeha, ali put je daleko teži.

Da li će Ivana Španović nastupiti na Svjetskom prvenstvu Izvor: MN PRESS

Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović traži formu još od 2023. godine kada je u Budimpešti osvojila svjetsko zlato. Uslijedila je povreda Ahilove tetive zbog koje nije uspjela da stigne do medalje na Olimpijskim igrama u Parizu prošle godine, a njena rezultatska kriza i dalje traje. Naredni veliki izazov će joj biti Svjetsko prvenstvo u atletici koje se održava na Tokiju, međutim, njen nastup je pod znakom pitanja.

Odluku će donijeti nakon Mitinga "Ištvan Đulai" koji se održava u Budimpešti. "Poslije ovog takmičenja odlučićemo da li će Ivana u Japanu skakati samo troskok ili i udalj", kaže trener Goran Obradović za "Politiku".

Trajala je Ivanina pauza nakon Pariza nekoliko mjeseci, pokušala je da se vrati u formu uvođenjem troskoka, što se ispostavilo kao sjajan potez. Na Prvenstvu Balkana je osvojila zlato i oborila novi lični rekord u toj diciplini koja joj nije primarna. Obradović vjeruje da će skok doći u pravom momentu.

"Nikako da pokaže da može bar 6,70. Na stadionu na kome je pobijedila 2023. na Prvenstvu svijeta rekordom Srbije na otvorenom od 7,14 sada će biti ovaj miting. Sjećamo ga se po tome što nema hlada nigdje, a dalj počinje od 16,05 časova. Samo da ne bude pretjerano vrelo. Tada smo se namučili svi i takmičari i mi na tribinama", rekao je iskusni trener.

Kakva je konkurencija?

"Tu je Amerikanka Kler Brajant, svjetska prvakinja u dvorani ove zime. Pa njena zemljakinja Kvaneša Burks, Akela Smit s Jamajke..."

Na pitanje od čega će zavisiti odluka da li će Ivana nastupiti u Japan ili ne i u skoku udalj, pored troskoka, Obradović je jasan.

"Ima više momenata na koje ćemo da obratimo pažnju, ali svakako da poslije današnjih skokova presjecamo da li će se takmičiti i u dalju ili samo u troskoku u Tokiju", zaključio je Obradović.

