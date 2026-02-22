"Ovaj je poseban, sad sam kapiten": Dobrić osvojio Kup, pa najavio velike izazove za Zvezdu

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić bio je ponosan posle još jednog osvojenog Kupa Radivoj Korać u karijeri

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić još jednom se popeo na postolje Kupa Radivoja Koraća. Reprezentativac Srbije otišao je korak dalje i ovog puta kao vođa tima podigao trofej. Ne krije - osjećaj je bio poseban.

Ognjen Dobrić čak šest puta imao je priliku da slavi u Nišu. Bio je to 2017, a onda i od 2021. do 2023, ponovo 2025. i sada - 2026. "Brojim, ovaj je poseban, sad sam kapiten", nasmijao se Ognjen Dobrić u razgovoru sa medijima poslije pobjede na Kupu Koraća u Nišu.

I kako drugačije opisati još jedan veliki uspjeh Zvezde, do: "Lijepo je. Odigrali smo odličnu utakmicu, odličan turnir. Zasluženo smo osvojili trofej, mnogo će nam značiti za nastavak sezone - Evroliga, ABA liga, domaće takmičenje, pred nama je mnogo bitnih utakmica. Ovo je samo jedan korak, jako bitan, ali samo jedan."

Potrošnja je bila velika, a obaveze su tek pred crveno-bijelima. Ipak, kapiten tvrdi: "Osjećam se dobro. Kad sam na terenu trudim se da ubacim šuteve, to je ono što radim. Ekipa mi je vjerovala, dobijao sam loptu, to je bio moj posao", rekao je Dobrić.

Posebnu pažnju privuklo je ponašanje Ognjena Dobrića pored terena, ako na parketu daje 100 posto sebe, može se reći da i pored aut-linije nema namjeru da se štedi. Sve vreme je bodrio tim. "Nisam to samo bio ja. Igrači su prepoznali da moramo svi da funkcionišemo, ekipa nisu samo igrači na terenu, mi moramo da im dajemo smjernice, postoje stvari koje i trener ne vidi. Svi smo učestvovali, ko je koliko mogao", rekao je kapiten.