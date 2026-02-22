Džordan Nvora skinuo zlatnu medalju i poklonio je dječaku: Sjajan potez najboljeg igrača Zvezde

Džordan Nvora dobio je MVP priznanje, a zlatnu medalju koju je dobio za osvajanje Kupa poklonio je jednom dječaku u Nišu.

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Crvena zvezda je nastavila dominaciju, pobijedila je Megu u Nišu (106:84) i osvojila Kup Radivoja Koraća šesti put u nizu. Džordan Nvora dao je 29 poena, predvodio ekipu do trijumfa, a onda je odlučio da pokloni zlatnu medalju jednom dječaku.

Kada se završila ceremonija i kada je sve bilo gotovo, Nvora je skinuo medalju koju je dobio i umjesto da je zadrži za uspomenu odlučio je da uljepša veče jednom mališanu, navijaču Zvezde. Poklonio mu je medalju i tako mu dao uspomenu za cijeli život definitivno.

Nvora je uz medalju dobio i MVP priznanje. Pošto je proglašen i za najboljeg strijelca finala i za najkorisnijeg igrača (MVP). Pored svega toga je jednom dječaku uljepšao spektakl u Nišu.