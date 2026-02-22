logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džared Batler spava dok trešte narodnjaci: Hit snimci sa slavlja Crvene zvezde

Džared Batler spava dok trešte narodnjaci: Hit snimci sa slavlja Crvene zvezde

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Košarkaš Zvezde Džared Batler nije baš oduševljen srpskom muzikom.

Snimci sa slavlja Crvene zvezde Izvor: czvmagazine/Printscreen/Instagram

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su prvi trofej u sezoni, pošto su slavili u finalu Kupa Radivoja Koraća protiv Mege. MVP priznanje ponio je Džordan Nvora, Ognjen Dobrić je podigao svoj prvih pehar kao kapiten, a potom je uslijedilo veliko slavlje u autobusu. Ipak, Džared Batler nije bio previše zainteresovan.

Američki bek je uspio da zaspi tokom ludnice koju su napravili njegovi saigrači, a njegove reakcije najbolje govore koliko mu se ne dopada srpska muzika. Fotografije Batlera koji spava su postale viralne na društvenim mrežama.

 Batler je očigledno bio preumoran poslije odigrane tri utakmice za tri dana, a glavni dio sezone tek dolazi.

Šta čeka Zvezdu do kraja februara?

Izabranici Saše Obradovića dočekuju Efes za tri dana, a onda slijedi reprezentativna pauza, pa će naredni meč u Evroligi odigrati 6. marta kada dočekuju Bajern. Crveno-bijeli su trenutno na 10. poziciji Evrolige koja vodi u plej-in, ali do kraja regularnog dijela sezone imaju povoljan raspored i izgledne šanse da nastave takmičenje u doigravanju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Džered Batler

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC