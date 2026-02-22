Džared Batler spava dok trešte narodnjaci: Hit snimci sa slavlja Crvene zvezde

Košarkaš Zvezde Džared Batler nije baš oduševljen srpskom muzikom.

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su prvi trofej u sezoni, pošto su slavili u finalu Kupa Radivoja Koraća protiv Mege. MVP priznanje ponio je Džordan Nvora, Ognjen Dobrić je podigao svoj prvih pehar kao kapiten, a potom je uslijedilo veliko slavlje u autobusu. Ipak, Džared Batler nije bio previše zainteresovan.

Američki bek je uspio da zaspi tokom ludnice koju su napravili njegovi saigrači, a njegove reakcije najbolje govore koliko mu se ne dopada srpska muzika. Fotografije Batlera koji spava su postale viralne na društvenim mrežama.

Batler je očigledno bio preumoran poslije odigrane tri utakmice za tri dana, a glavni dio sezone tek dolazi.

Šta čeka Zvezdu do kraja februara?

Izabranici Saše Obradovića dočekuju Efes za tri dana, a onda slijedi reprezentativna pauza, pa će naredni meč u Evroligi odigrati 6. marta kada dočekuju Bajern. Crveno-bijeli su trenutno na 10. poziciji Evrolige koja vodi u plej-in, ali do kraja regularnog dijela sezone imaju povoljan raspored i izgledne šanse da nastave takmičenje u doigravanju.