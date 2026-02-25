Zvezda još može da registruje Đurišića: Evroliga objasnila za MONDO zašto je pomjeren rok

Iz Evrolige se oglasili za MONDO i objasnili zašto rok za registraciju pojačanja nije završen i donijeli dobre vijesti Crvenoj zvezdi.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda ima rok do večeras u 18 časova da registruje pojačanja za Evroligu, zvanično je potvrđeno za MONDO. Zbog promjene pravila nastala je prava zbrka, pošto je prema onome kako je iz Evrolige prije nekoliko dana rečeno - rok prošao u ponedjeljak.

Kod direktora komunikacija za Evroligu Dijega Fernandeza potražili smo objašnjenje i dobili potvrdu da rok nije prošao: "Rok je danas u 18 časova po centralnoevropskom vremenu, poenta je da se 29. kolo smatra kolom koje se igra četvrtkom/petkom, čak i ako se mečevi igraju u srijedu/četvrtak, jer smo izmijenili naš standardni raspored četvrtak/petak kako se ne bi preklapao sa FIBA kvalifikacijama za nacionalne timove", rečeno je za MONDO.

Koliko još igrača Zvezda može da registruje?

"Crvena zvezda je do sada registrovala 24 različita igrača. Od tih 24, šestorica igrača su mlađi od 20 godina (U-20), što znači da se oni ne računaju u utvrđeni maksimum od 20 različitih registrovanih igrača tokom cijele sezone", kazao je Dijego Fernandez iz Evrolige za MONDO prije nekoliko dana.

"Imajući to u vidu, Crvena zvezda još uvijek može da registruje dvojicu igrača prije nego što dostigne maksimum od 20", dodao je direktor komunikacija Evrolige.

Nikola Đurišić posljednje pojačanje Zvezde

Izvor: Instagram/misko4raznatovic

Mladi srpski košarkaš, koji je još ljetos figurirao kao opcija za Crvenu zvezdu, ostao je u NBA ligi gdje nije uspio da se nametne u Atlanti, klubu koji ga je draftovao.

Nedavno je dobio otkaz i potom je doputovao u Beograd gdje je proslavio 22. rođendan u društvu agenta Miška Ražnatovića, a čini se da fotografija koju je objavio - nikako nije slučajna. Uostalom, sve njegove objave imaju određenu poruku, pa je tako i ova bila najava dolaska na Mali Kalemegdan.

U toku dana očekuje se da će Nikola Đurišić biti dodat na spisak igrača Crvene zvezde za ovu sezonu u Evroligi, a jasno je da će propustiti današnji meč protiv Efesa. Već od narednog mogao bi da bude u kombinaciji.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!