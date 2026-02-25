Đurišić stiže u Zvezdu!

Crvena zvezda dovela je NBA pojačanje, Nikola Đurišić stiže na Mali Kalemegdan.

Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Crvena zvezda brzo je reagovala i dovela Nikolu Đurišića (22) nakon što je dobio otkaz u NBA ligi. Crveno-bijeli i bivši košarkaš Mege na pragu su da postignu saradnju.

Prema saznanjima Meridian sporta, predsjednik Crvene zvezde Željko Drčelić hitro je reagovao i u redove ekipe sa Malog Kalemegdana učinio sve da dovede mladog Đurišića.

"Zvezdina strategija je jasna - što više srpske mladosti u timu. Đurišić koji je veliki Zvezdaš, kao biser nije smio da se propusti iz vizure crveno-bijelih, pa su zato i bili vrlo jasni u stavu da žele da ga dovedu, upuštajući se u borbu sa još nekoliko evroligaša i bez obzira što je u fazi oporavka", navodi se u tekstu.

Međutim, ostaje nejasno hoće li Nikola Đurišić imati priliku i da upiše evroligaške minute. S obzirom na to da je krajnji rok za registraciju igrača za ovo takmičenje bio do 23. februara u 18 časova po centralnoevropskom vremenu.

Takođe, trener Saša Obradović na konferenciji za medije pred meč protiv Efesa kratko je govorio o ovoj temi.

"Nemam komentar oko toga, nije to moj dio posla", poručio je Obradović i tako diplomatskim odgovorom izbjegao da ulazi u tu vrstu tematike.

