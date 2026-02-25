logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đurišić stiže u Zvezdu!

Đurišić stiže u Zvezdu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda dovela je NBA pojačanje, Nikola Đurišić stiže na Mali Kalemegdan.

Nikola Đurišić dolazi u Crvenu zvezdu Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia

Crvena zvezda brzo je reagovala i dovela Nikolu Đurišića (22) nakon što je dobio otkaz u NBA ligi. Crveno-bijeli i bivši košarkaš Mege na pragu su da postignu saradnju.

Prema saznanjima Meridian sporta, predsjednik Crvene zvezde Željko Drčelić hitro je reagovao i u redove ekipe sa Malog Kalemegdana učinio sve da dovede mladog Đurišića.

"Zvezdina strategija je jasna - što više srpske mladosti u timu. Đurišić koji je veliki Zvezdaš, kao biser nije smio da se propusti iz vizure crveno-bijelih, pa su zato i bili vrlo jasni u stavu da žele da ga dovedu, upuštajući se u borbu sa još nekoliko evroligaša i bez obzira što je u fazi oporavka", navodi se u tekstu.

Međutim, ostaje nejasno hoće li Nikola Đurišić imati priliku i da upiše evroligaške minute. S obzirom na to da je krajnji rok za registraciju igrača za ovo takmičenje bio do 23. februara u 18 časova po centralnoevropskom vremenu.

Takođe, trener Saša Obradović na konferenciji za medije pred meč protiv Efesa kratko je govorio o ovoj temi. 

"Nemam komentar oko toga, nije to moj dio posla", poručio je Obradović i tako diplomatskim odgovorom izbjegao da ulazi u tu vrstu tematike.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Đurišić KK Crvena zvezda košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC