Crvena zvezda mora težim putem do plej-ofa Evrolige?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Košarkaši Crvene zvezde žele iskorak u odnosu na prošlu sezonu, ali konkurencija je jača nego ikada.

Crvena zvezda mora kroz plej in do plej ofa Evrolige Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde trenutno se nalaze na 10. poziciji na tabeli Evrolige koja vodi u plej-in, a najnovija matematička projekcija "Eurohoops-a" i Clutch Data kaže da će crveno-bijeli i biti plasirani na nekoj od 7. do 10. pozicije i imati šansu za plasman u plej-of. Svima je jasno da košarka nije nauka i da postoji bezbroj scenarija od kojih je mnoge teško predvidjeti, ali moguće je predvidjeti najverovatnije ishode.

Prema njihovim proračunima, očekuje se da će Fenerbahče, Olimpijakos, Valensija i Real Madrid da završe regularni dio sezone na prve četiri pozicije i tako obezbijede prednost domaćeg terena. Predviđa se da će Monako i Žalgiris takođe biti u Top 6. Dalje slijede Hapoel, Crvena zvezda, Barselona i Panatinaikos koji kompletiraju Top 10.

Dodaje se da će Dubai i Milano ostati prvi ispod crte. Zanimljivo je da će svi timovi u plej-ofu imati 20+ pobjeda, što je izuzetno visoka ljestvica.

Kako se došlo do ovih rezultata? Nisu uzeti u obzir samo trenutna forma i rezultati, već je u pitanju projekcija kako bi svaki tim završio ako bi se preostale utakmice igrale hiljadama puta.

