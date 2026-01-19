Najbolnija panenka u istoriji fudbala: Brahim Dijaz "bockao" za titulu prvaka Afrike, pa na kraju plakao

Brahim Dijaz apsolutni tragičar finala Afričkog kupa nacija, Maroko - Senegal. Htio je da "panenkom" donese titulu prvaka kontinenta, Senegalac ga je "pročitao", a onda je njegov tim izgubio.

"Desetka" Maroka i napadač Real Madrida Brahim Dijaz doživio je u nedjelju najteži trenutak karijere - nije iskoristio penal u dubokoj sudijskoj nadokadi drugog poluvremena finala Afričkog kupa nacija, protiv Senegala. Nakon skandala koji je prethodio izvođenju penala, nadmeno je uzeo loptu, poljubio ju je dok je stavljao na bijelu tačku, a onda je "bocnuo". Pokušao je da "panenkom" u trenutku odluke turnira donese titulu Maroku, ali je golman Eduar Mendi lako zaustavio taj udarac.

Brahim Dijaz promašio penal u finalu Kupa afričkih nacija Izvor: YouTube/BeiN sports

Senegalci su prethodno napravili skandal, pokušavši da napuste teren dok su se žalili na odluku da taj penal uopšte bude dosuđen. A, kada ih je lider Sadio Mane vratio, a Brahim Dijaz "počastio" katastrofalno izvedenim penalom, energija finala se potpuno promijenila.

Senegalci su u prvom produžetku poveli golom Pape Geja poslije brzog napada i iako je bivši napadač Zvede Šerif Endiaje potom propustio da iskoristi zicer, to nije promijenilo stvari. Senegal je osvojio drugu titulu prvaka Afrike, a Maroko će još čekati svoju drugu titulu, poslije prve i još jedine, koju je osvojio davne 1976. godine.

Taj neuspjeh će najviše ići na teret Brahimu Dijazu (26), koji je neutješno plakao tokom dodjeljivanja individualnih nagrada. Dugo će ga proganjati ovaj promašaj - i kada bude završio karijeru.

Igrao za Španiju, promijenio reprezentaciju zbog dede

Sin Marokanca i Špankinje svojevremeno je 2021. igrao za Španiju, reprezentaciju zemlje u kojoj je rođen u Malagi, ali je potom promenio nacionalni tim. Prihvatio je poziv iz Afrike da igra za zemlju u kojoj je rođen njegov deda po majci, Brahim Dijaz Abdelkader, po kojem je dobio ime.

Na stadionu u Rabatu u Maroku, Brahim Dijaz je glasno izviždan ove večeri dok je dobijao nagradu "Zlatna kopačka" turnira, namijenjenu najboljem strijelcu Kupa afričkih nacija. Predvodio je zemljake do finala sa pet postignutih golova, a onda je prosto imao previše samopouzdanja u trenutku u kojem je mogao da mnogo prostije donese titulu.

"Panenka" nastala na beogradskoj Marakani

Priča o šutu iz penala kakav je izveo Brahim Dijaz u finalu nastala je na stadionu Crvene zvezde u Beogradu, u junu 1976. godine, u finalu Evropskog prvenstva u Jugoslaviji. Legenda čehoslovačkog i evropskog fudbala Antonin Panenka je dotad neviđenim šutem savladao čuvenog Nijemca Sepa Majera u utakmici za titulu.

I Zinedin Zidan je izveo, u finalu Svjetskog prvenstva

Na još većoj sceni, u finalu Svjetskog prvenstva 2006. godine, slavni Zinedin Zidan savladao je upravo "Panenkom" jednog od najvećih golmana ikad, Đanluiđija Bufona.

