Nigerija osvojila treće mjesto na Afričkom kupu nacija: Salah i Marmuš promašili penale

Autor Haris Krhalić
0

Nigerija je nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca osvojila treće mjesto na Afričkom kupu nacija.

Fudbaleri Nigerije slave pobjedu nad Egiptom Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Nigerije pobijedila je danas u Kazablanci selekciju Egipta poslije penala sa 4:2 i tako osvojila treće mjesto na Afričkom kupu nacija.

U regularnih 90 minuta nije bilo golova, pa je sve odlučeno izvođenjem penala.

Oba tima nisu bila precizna u prvoj seriji, pošto su penale loše izveli Fisajo Dele Baširu za Nigeriju, odnosno Mohamed Salah za Egipat. Golman Nigerije Stenli Nvabili odbranio je i udarac Omara Marmuša u drugoj seriji, što je na kraju bio ključan trenutak na ovoj utakmici.

Finale se igra sutra od 20.00 u Rabatu, a za titulu će se boriti Maroko i Senegal.

